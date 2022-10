Mattino 5, Francesco Vecchi racconta il momento peggiore: “Fatto inatteso”

Francesco Vecchi e quella difficoltà improvvisa: “Sono andato in onda da solo”

Ogni mattina lui e Federica Panicucci sono il volto dell’informazione e dell’intrattenimento a Mattino Cinque. Il giornalista, in particolare, è al timone della trasmissione da ben sette stagioni. Un numero importante che, nel corso degli anni, gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico della rete. Gli ascolti premiano la trasmissione ma non sempre tutto è stato facile. Intervistato dal settimanale Tele Sette Vecchi racconta il momento peggiore e migliore di quest’esperienza televisiva.

“Incredibilmente coincidono. Durante il primo lockdown c’era molto bisogno di informazioni. Ci siamo dovuti adeguare. Sono andato in onda da solo in uno studio diverso”

racconta il conduttore. Il momento più bello è stato invece perché gli ascolti in quel periodo sono cresciuti. “E’ stato il momento in cui abbiamo cominciato a superare la Rai ed è stato un fatto inatteso” conclude.

Il conduttore di Mattino Cinque e la verità sul rapporto con la collega: “Ecco perché funziona”

Da diverso tempo ormi si parla dei rapporti non proprio idilliaci tra i due conduttori di Canale5. A fare venire a galla le voci è stato un servizio di Striscia la notizia in cui Federica Panicucci, durante un fuorionda, spendeva per il collega parole davvero pesanti. La conduttrice in seguito ha chiesto scusa a Francesco Vecchi in diretta ma il fattaccio è comunque rimasto. Ma quali sono oggi i rapporti tra i due conduttori e cosa c’è di vero nelle voci che ancora continuano a circolare? Se lei ha preso le distanze dalla loro amicizia lui dice:

“Il nostro rapporto funziona perché siamo molto indipendenti nella gestione dei reciproci spazi, dello stile e delle scelte editoriali”.

Francesco Vecchi ammette: “Gli orari hanno un peso non indifferente”

Infine nel corso dell’intervista il conduttore di Mattino Cinque parla delle soddisfazioni ma anche delle difficoltà che questo programma impone. Tra queste ultime c’è sicuramente l’inizio ad un orario davvero mattutino. “Gli orari hanno un peso non indifferente” ammette il conduttore. Inoltre qui, rispetto ad altre esperienze, c’è il continuo fare i conti con il gradimento del pubblico. Per fortuna, almeno per adesso, i telespettatori stanno premiando la trasmissione con ottimi ascolti.

“Lo sforzo maggiore è cambiare il proprio pensiero per adeguarlo a quello dei telespettatori, cercare di capire cosa vogliono dalla trasmissione”

conclude.