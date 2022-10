Federica Panicucci choc: “Io e Francesco Vecchi non siamo migliori amici”

Verissimo, la conduttrice lo ha detto per la prima volta: “Io ed il mio collega non siamo migliori amici”

Oggi Silvia Toffanin ha intervistato tantissimi ospiti nel suo programma. Tra questi ha anche fatto una lunga chiacchierata con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i quali hanno parlato del loro successo alla guida di Mattino Cinque. Ad un certo punto la conduttrice ha chiesto ai due colleghi come sono i loro rapporti a telecamere spente. E la Panicucci, con estrema schiettezza, non ha nascosto che non sono migliori amici, anche se c’è comunque rispetto reciproco: “No, migliori amici non lo siamo però devo dire che c’è un quieto vivere…”

Federica Panicucci parla dei suoi esordi e confessa: “Ho subìto un’umiliazione grande”

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto alla sua collega ospite oggi a Verissimo di parlare dei suoi esordi. Ed in questa circostanza ha rivelato che proprio agli inizi ha subìto una delle sue più grandi umiliazioni:

“Una volta a Portobello ho sostituito una collega per fare uno sponsor…Dovetti studiare 4 righe…In diretta purtroppo ho perso il filo del discorso facendo scena muta…E’ stata un’umiliazione tremenda, una bruttissima figura…”

Nonostante questa piccola disavventura la conduttrice di Mattino 5, che ieri ha fatto una rivelazione clamorosa in diretta sulla Famiglia Reale inglese, ha confessato di non aver perso l’entusiasmo: “E infatti sono ancora qui…” Ovviamente la Toffanin non ha potuto esimersi dal chiederle quando si sposerà. E la Panicucci, con estrema schiettezza, le ha subito promesso che quando ci sarà la data sarà la prima a saperlo.

Francesco Vecchi parla per la prima volta di sua moglie: “L’ho conosciuta a Mattino 5”

Silvia Toffanin a Verissimo ha poi chiesto all’altro conduttore del programma mattutino di Canale 5 di parlare un po’ della sua vita privata. E il giornalista ha subito dichiarato che proprio grazie alla trasmissione del mattino di Canale 5 ha conosciuto sua moglie:

“Lei lavorava nel coordinamento giornalistico…Ci siamo conosciuti lì…La nostra è stata una bella fiaba…E’ stata lei a fare il primo passo…E ho capito che potevo costruirci la felicità…”

E dalla loro unione è nato un bambino circa 1 anno e mezzo fa.