Mattino 5, lutto annunciato da Federica Panicucci: “È morto un cantante”

Morto Franco Gatti: il drammatico annuncio in diretta della conduttrice

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata di Mattino Cinque. Se nella prima parte ampio spazio è stato dedicato alla politica, nella seconda Federica Panicucci ha parlato dei fatti di cronaca più importante di questi ultimi giorni, della famiglia reale ed anche del Grande Fratello Vip. Proprio sul finire della puntata la conduttrice ha dato un annuncio drammatico. Difatti quest’ultima al fianco di Francesco Vecchi ha rivelato al suo pubblico che purtroppo oggi è morto il cantante de I Ricchi e Poveri:

“Prima di chiudere vogliamo rivolgere un saluto a Franco Gatti…Storico appartenente del gruppo I Ricchi e Poveri…Ci ha lasciato…”

Federica Panicucci affranta in diretta Tv per la morte del cantante de I Ricchi e Poveri: “Aveva 80 anni”

Successivamente la conduttrice di Mattino 5, visibilmente affranta per la morte di Franco Gatti, ha rivelato al pubblico a casa che aveva 80 anni: “Ci teniamo a salutarlo…” A quel punto ha preso la parola Francesco Vecchi, cogliendo l’occasione per fare le più sincere condoglianze alla famiglia dell’artista: “Un forte abbraccio…” E anche la conduttrice si è unita al dolore della famiglia del cantante morto oggi: “Ci teniamo a salutarlo con un grande abbraccio…” Ovviamente in queste ore sono stati tanti gli artisti ad aver dedicato un messaggio sui social.

Mattino Cinque, la conduttrice parla del Grande Fratello Vip: “C’è stato un momento toccante”

Federica Panicucci, poco prima di dare il drammatico annuncio inerente alla morte di Franco Gatti, ha anche parlato del reality show con i suoi numerosi ospiti oggi in studio a Mattino Cinque. In questa circostanza la presentatrice si è concentrata sul momento in cui ieri sera Carolina Marconi ha parlato del suo dramma vissuto per via del tumore: “E’ stato un momento molto toccante…” E anche una delle opinioniste non ha potuto negare di provare una profonda stima nei confronti della concorrente del reality show vip condotto da Alfonso Signorini:

“Carolina è un grande esempio di donna con una forza incredibile…La ammiro tanto…E ammiro anche l’uomo che le è stato accanto nel momento del bisogno…”

Quest’ultima ha poi rivelato di sperare possano riuscire a diventare genitori, nonostante non sarà semplice.