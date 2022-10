Federica Panicucci riprende un’ospite: “Di divertente non c’è niente”

Mattino Cinque, ospite lo confessa in diretta: “Tutto ciò è molto divertente”

Federica Panicucci, nella seconda parte del suo programma mattutino, si è concentrata molto sui fatti di cronaca più importanti di questi ultimi giorni. Ed in questa occasione ha parlato con i suoi ospiti anche di ‘Diana, la madre killer’. In studio c’era l’avvocato di quest’ultima, che ovviamente è stata intervistata dalla conduttrice. Ad un certo punto è intervenuto il giornalista Marco Oliva, il quale ha rivelato in diretta di essere venuto a conoscenza di un retroscena su questo caso, facendo irritare l’avvocato della donna sotto accusa: “Dai primi dati pare che la bambina sia morta per soffocamento…Pare che adesso vorreste provare che la madre avrebbe abbandonato una bambina già morta…” L’avvocato si è quindi limitata a dire di non capire come i giornalisti possano avere queste informazioni:

“La cosa divertente è che i primi dati arrivano ai giornalisti, le chat arrivano ai giornalisti e non a noi…”

Federica Panicucci interviene subito: “Avvocato, qua di divertente non c’è niente”

Successivamente ha preso la parola la conduttrice di Mattino 5, la quale ha subito colto la palla al balzo per ammonire l’avvocato della donna sotto accusa, asserendo senza indugio alcuno di credere che di divertente in questa faccenda non ci sia davvero niente: “Mi scusi avvocato, ma qua di divertente purtroppo non c’è davvero niente…” La conduttrice del rotocalco mattutino, che sabato scorso è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha poi rimarcato il fatto che non c’è niente da sorridere su questa bruttissima vicenda, che ha lasciato senza parole la maggior parte degli italiani: “Mi permetta di dirlo…”

Patrizia Groppelli si scaglia contro l’ospite: “La sua posizione è un po’ debole”

E’ poi intervenuta a gamba tesa la popolare opinionista di Mattino Cinque, la quale non ha nascosto di credere che la posizione dell’avvocato di Diana sia un po’ debole: “Possibile che lei non parla con la sua assistita?”. La risposta piccata del legale della donna sotto accusa non si è quindi fatta attendere:

“Mi scusi, ma le fai l’avvocato? Cosa ne sa lei? Vuole insegnarmi il mio mestiere? Io non lo so…”

Gli animi si sono talmente surriscaldati in studio che Federica Paniccuci è stata costretta ad intervenire per riportare l’ordine.