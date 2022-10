Mattino 5, ospite spiazza Federica Panicucci: “Polemiche sul tuo programma”

Federica Panicucci, la confessione spiazzante del suo ospite: “Sui social hanno polemizzato sul tuo programma”

Oggi l’avvocato della famiglia di Angela Celentano è intervenuto in diretta a Mattino Cinque. In questa occasione ha infatti rivelato in anteprima che il risultato del test del DNA fatto su una ragazza sudamericana, che sembrava essere davvero la ragazza scomparsa tanti anni fa, ha dato risultato negativa: “Quella ragazza non è Angela…” Subito dopo l’avvocato ha anche fatto un’importante precisazione che ha lasciato di stucco la conduttrice:

“Ci sono stati attacchi sui social…Hanno detto che avremmo fatto questa comunicazione qui solo per fare uno scoop…In realtà è solo una questione di correttezza…”

Mattino Cinque, la conduttrice al suo ospite: “Grazie avvocato per averlo precisato”

Federica Panicucci, subito dopo la confessione del suo ospite, non ha certo nascosto tutto il suo stupore facendo capire chiaramente che le polemiche mosse sulla sua trasmissione in questa occasione sono state ingiuste. Successivamente la conduttrice del rotocalco mattutino, che non ha nascosto di essere rimasta molto colpita dal racconto di Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip, ha poi colto la palla al balzo per ringraziare sentitamente il suo ospite, il quale ha tenuto a fare questa importante precisazione: “Grazie mille…Grazie avvocato per averlo precisato…” L’avvocato ha poi rivelato che non hanno la minima intenzione di mollare, nella speranza di poter trovare finalmente Angela Celentano.

Alta tensione in studio tra le ospiti, la conduttrice interviene subito: “Chiaritevi fuori”

Successivamente Federica Panicucci ha cambiato argomento parlando con i suoi numerosi ospiti in studio di Alessia Pifferi, la quale è stata accusata di aver abbandonato la figlia di 18 mesi sola a casa lasciandola morire di stenti. In questa circostanza c’è stato uno accesissimo botta e risposta tra l’avvocato della donna sotto accusa e Patrizia Groppelli, tanto che la stessa conduttrice di Mattino 5 è stata costretta ad intervenire per riportare l’ordine:

“Chiudiamo un attimo questa querelle…Scusate…Dopo continuate fuori ok?”

Tuttavia la presentatrice ha avuto più di qualche difficoltà a zittire le sue due ospiti, che nonostante siano state richiamate più e più volte hanno continuato a dirsene di ogni.