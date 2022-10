Milo Infante perde la pazienza a Ore 14: scoppia il caos in diretta (VIDEO)

Ore 14, il conduttore parte in ritardo e sbotta: “I telespettatori hanno avuto pazienza”

Settimane fa Milo Infante si è molto arrabbiato perchè gli è stata data la linea con alcuni minuti di ritardo. Per tale ragione si è sfogato amaramente in diretta. Si segnala che oggi è successa la stessa cosa. Difatti il conduttore ha iniziato il suo programma quotidiano in onda ogni primo poemriggio su Rai Due con ben 14 minuti di ritardo rispetto al previsto. E ovviamente a inizio trasmissione non ha nascosto tutta la sua insofferenza (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Ben ritrovati ai telespettatori che hanno avuto la pazienza di aspettarci a Ore 14 che oggi inizia alle 14.14…”

Milo Infante ironizza in diretta su Rai Due dopo aver ricevuto la linea in ritardo: la battuta in diretta

Il conduttore, dopo aver rivelato a inizio puntata di Ore 14 di sperare che i telespettatori siano rimasti sintonizzati sul secondo canale nazionale nonostante la partenza in netto ritardo, ha anche colto la palla al balzo per fare una battuta ironica. Cosa ha detto? Ha proposto provocatoriamente di cambiare il titolo della sua trasmissione:

“Potrebbe essere un titolo nuovo per la trasmissione. Ma al di là delle battute vi dico che oggi andiamo in onda alle 14.14 ma speriamo domani di andare in onda al nostro orario…”

Insomma anche oggi il conduttore, che già settimane fa ha perso le staffe in diretta, non ha certo nascosto tutto il suo malcontento per aver iniziato in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia. Si fa presente però che su twitter è già stato fatto notare che a causa di un’edizione speciale del TG2 che ha seguito in diretta l’elezione del Presidente del Senato tutti i programmi in palinsesto sono o saltati o partiti in ritardo.

Il giornalista insofferente in diretta: “Ringrazio i telespettatori e gli ospiti che ci hanno aspettato”

Milo Infante ha poi concluso il suo intervento all’inizio di questa nuova puntata di Ore 14 partita ben 14 minuti in ritardo ringraziando sentitamente sia il pubblico a casa che gli ospiti in studio che hanno aspettato pazientemente che iniziasse il programma:

“Un ringraziamento non solo ai nostri telespettatori, se ci hanno aspettato, ma anche ai nostri ospiti…”

Si ricorda che poco prima è andato in onda Pierluigi Diaco, che ha dato le anticipazioni sulla puntata di oggi di BellaMà.