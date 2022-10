Mina Settembre 2, prossima puntata: guai per Claudio, Domenico si fa avanti

Anticipazioni fiction Rai1, quarta puntata: ancora problemi di cuore per Mina

Andrà in onda domenica prossima 23 ottobre la nuova puntata di Mina Settembre 2. Superato il giro di boa la serie tv, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con la regia di Tiziana Aristarco e con protagonista Serena Rossi, regalerà al pubblico della prima rete altri due episodi, intitolati “Angioletta” e “Il genio”. L’assistente sociale di Napoli si troverà a dover affrontare altri due casi complicati e a destreggiarsi in una vita sentimentale ancora ingarbugliata. Al centro della quarta puntata della serie tv, in onda su Rai1 a partire dalle 21.25, ci sarà il caso di una ragazza che finirà per catturare l’attenzione della protagonista. A causa di una patologia infatti la giovane avrà gravi problemi nella sua vita privata.



Anticipazioni Mina Settembre 2, puntata 23 ottobre: Titti incontra Max, scoprirà la verità?

Le anticipazioni della nuova puntata della serie tv di Rai1 svelano che Serena Rossi si imbatterà in un caso complicato quello di Angioletta, una ragazza che soffre di disforia di genere. Una patologia che renderà la vita della giovane un inferno. Riuscirà l’assistente sociale ad aiutare la ragazza? Intanto al centro del quarto episodio della fiction ci sarà anche Titti. L’amica di Mina infatti incontrerà casualmente Max. Un incontro che porterà l’uomo a scoprire la verità sulla paternità del figlio di Titti, potrebbe infatti essere proprio lui il padre. Come reagirà alla verità?

Quarta puntata serie tv Rai1: Mina sempre più vicina a Domenico, come reagirà Claudio?

Intanto nella prossima puntata della fortunata serie tv dell’ammiraglia Rai, il tuttofare del consultorio si romperà un braccio e dovrà essere operato. Nulla di strano se non fosse che Mina Settembre scoprirà che l’uomo non possiede i documenti d’identità. A quel punto l’assistente sociale farà di tutto per evitare all’amico di avere problemi burocratici e legali, ma soprattutto cercherà di risolvere il mistero. Per questo nella puntata del 23 ottobre si imbarcherà per Taranto per ricostruire il passato misterioso del suo amico. In questa impresa però non sarà sola, ma verrà accompagnata da Domenico, che si farà avanti pronto ad aiutarla. I due ex saranno sempre più vicini. Come la prenderà Claudio, che nella scorsa puntata ha chiesto alla moglie di fare un figlio? Ci ricreerà il vecchio triangolo sentimentale? Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata della serie tv di Rai1, in onda domenica prossima a partire dalle 21.25.