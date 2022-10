Mina Settembre 2, è accaduto a Giuseppe Zeno: “Coinvolgimento emotivo”

Scritto da Giulia Tolace , il Ottobre 3, 2022 , in Serie & Film Tv

Giuseppe Zeno sfata un mito sulla recitazione: “Non è fingere”

Grande, grandissimo, successo ieri sera per la prima puntata di Mina Settembre 2 che ha portato a casa ascolti incredibili. Nonostante il lungo periodo d’assenza tra la prima e la seconda stagione, compensato dalle repliche trasmesse in estate, il pubblico ha accolto con estremo entusiasmo le nuove puntate della serie tv di Rai1. A colpire sono ancora una volta i delicati casi di puntata ma anche le vicende personali della protagonista. Sia il legame con l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) sia quello con il ginecologo Mimmo trasmettono emozioni così intense da sembrare vere. Intervistato da Donna Moderna Zeno sfata un grande mito, quello che recitare significhi fingere.

“Niente affatto. A volte la tecnica ti può aiutare ma c’è sempre un coinvolgimento emotivo”

spiega l’attore.

Non solo Mina Settembre 2: l’attore fa il pieno di progetti

Questo per l’attore è un periodo d’oro lavorativamente parlando, anche se in realtà gli ultimi due anni gli hanno regalato già immense soddisfazioni. Ma se nelle scorse stagioni Giuseppe Zeno era stato perlopiù il volto di punta delle fiction (sia Rai che Mediaset) l’attore quest’anno sarà anche al cinema e a teatro. Prossimamente infatti usciranno due film americani che tra i protagonisti vedono anche Zeno. Si tratta di Muti, un thriller con Morgan Freeman, e Mafia Mamma, un action con Toni Collette e Monica Bellucci. L’attore non abbandonerà però le fiction tanto amate dal pubblico e infatti a breve tornerà sul set di Blanca 2, grande successo della scorsa stagione televisiva. Zeno durante l’intervista svela anche la data: le riprese inizieranno tra due mesi.

Giuseppe Zeno e il rapporto con il suo lavoro: “Mai sedersi, mai improvvisare”

In attesa di scoprire cosa succederà nella seconda puntata di Mina Settembre 2 l’attore ha parlato del suo lavoro. Per lui è molto di più di un sogno, è qualcosa di concreto, un mestiere a tutto tondo. Un lavoro che però lo riempie di gratificazione e per questo Zeno sa che deve ricambiare con un impegno costante.

“Mai sedersi, mai improvvisare”

aggiunge l’attore che conclude spiegando di dovere questo impegno soprattutto al pubblico che lo segue e poi a chi investe su di lui.