Mina Settembre 2 e quel dolore provato da Serena Rossi: “È stata durissima”

Serena Rossi racconta le difficoltà vissute lontano dal figlio: “Non avrà mai più cinque anni”

Continua il grande successo di Mina Settembre 2 che anche in questa seconda stagione sta conquistando il pubblico di Rai1. Ogni domenica sera, infatti, gli ascolti della serie tv battono qualsiasi concorrenza e viaggiano oltre i quattro milioni e mezzo di telespettatori. Una bella soddisfazione per l’attrice protagonista che proprio per lavorare a questa serie ha dovuto fare grandi sacrifici. Intervistata dal quotidiano Il Messaggero l’attrice come momento più difficile cita la distanza da suo figlio. E aggiunge:

“Quando da novembre a maggio sono stata a Napoli per le riprese ho visto mio figlio sono un giorno a settimana. E lui cinque anni non li avrà mai più. È stata durissima”.

L’attrice di Mina Settembre 2 rompe il silenzio sul famoso festival musicale: “Mi piacerebbe”

Dopo aver lanciato sulla serie tv di Rai1 una clamorosa anticipazione Serena Rossi nel corso dell’intervista tocca un argomento di cui si discute da mesi: sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023?

“No, mai sentito. Mi piacerebbe, ovvio, ma sono tranquilla”

dice l’attrice. Quest’ultima aggiunge poi di non voler pressare su niente perché ogni volta che l’ha fatto le è andata malissimo. Poi fa alcuni esempi, come quando voleva fare la giudice di X Factor nel 2017. Si propose, fece il provino, e poi invece presero Levante. Il suo sesto senso però non le fa sbagliare un colpo: rifiutò la parte in Noi e stando ai disastrosi ascolti l’attrice è sicura: “Per com’è andata non mi sbagliavo”.

Serena Rossi e l’amore per il compagno: “Tifa sempre per me”

Da tempo si vocifera, per quanto riguarda la vita privata della protagonista di Mina Settembre 2, dell’arrivo di un secondo figlio. Su questo la Rossi non smentisce e non conferma ma la sua famiglia è comunque già molto felice così. Il rapporto tra Serena e Davide Devenuto è molto forte e nonostante facciano lo stesso mestiere a casa non parlano di lavoro.

“Tifa sempre per me e io per lui”

spiega l’attrice. Poi definisce il marito un attore timido che si sorprende sempre delle cose che fa lei.