Mina Settembre 2: che fine ha fatto Olga? Serena Rossi lancia lo spoiler

“Le persone lontane sono vicine”, spoiler di Serena Rossi sulla serie tv di Rai1

È andata in onda ieri sera la terza puntata di Mina Settembre 2. Il giro di boa della fortunata serie tv di Rai1 è stato segnato da colpi di scena inaspettati come l’addio tra Claudio e la protagonista. Una separazione sofferta, ma segnata dalla voglia di ricominciare. Al centro dell’attenzione è finita però anche Olga, la madre dell’assistente sociale, avvistata dal Generale per le vie di Napoli. Nessuno però era sembrato credere alle parole del vicino di casa. Ora a lanciare un piccolo spoiler su cosa potrebbe essere successo a Olga è stata proprio l’attrice partenopea che dà il volto all’assistente sociale dal cappotto rosso:

“Devo dire che a casa di Mina iniziano ad accadere anche cose piuttosto strane e misteriose. Spariscono oggetti, non si trova un foulard”.

Queste le parole dell’attrice su Instagram Stories, che ha poi sottolineato:

“Avvistamenti misteriosi di persone che sembrano lontane e invece sono vicine, insomma il mistero aleggia”.

Segno che Olga è vicina e presto si scoprirà il suo segreto.



Mina Settembre 2 anticipazioni, ci sarà il ritorno di fiamma con Domenico Gambardella?

L’ipotesi più accreditata su Olga è che la madre di Serena Rossi nella serie tv di Rai1 possa avere dei problemi di salute e abbia deciso di non dire nulla alla famiglia e risolverli da sola. Riuscirà a mantenere il segreto nelle nuove puntate della fiction? Intanto qual che è certo è che Mina e Domenico si avvicineranno. L’assistente sociale ha finalmente capito di non aver mai smesso di amare il bel ginecologo, che però ha iniziato una relazione con la psicologa Giulia. Insomma, un tempismo imperfetto che creerà una catena di eventi. La bella assistente sociale non si darà per vinta e cercherà di riconquistare l’ex, sfruttando il fatto di lavorare insieme. Ad aiutarla ci sarà anche la zia Rosa che cercherà di prendere il ginecologo per la gola, ma finirà per creare non pochi malintesi.

Anticipazioni nuove puntate serie tv Rai1: guai per la zia Rosa, cosa succederà con il marito

Intanto al centro delle prossime puntate finirà anche la zia di Mina Settembre, lasciata da marito dopo quarant’anni di matrimonio. Sarà una separazione definitiva? Non è escluso che l’assistente sociale di Napoli possa cercare di farli riconciliare nelle ultime puntate della serie tv della prima rete. Ci riuscirà?