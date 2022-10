Morgane Detective Geniale 2, ultima puntata: scoperta shock sul passato

Cosa succederà nella quarta puntata: la protagonista capisce i veri sentimenti per Karadec

Continuano le avvincenti avventure della protagonista della serie francese che ogni martedì sera, anche con la seconda stagione, sta ottenendo ottimi ascolti. La seconda stagione si concluderà martedì prossimo, 25 ottobre, come sempre in prima serata dalle 21:30 su Rai1. Le anticipazioni dell’ultima puntata di Morgane Detective Geniale 2 rivelano che la protagonista prenderà sempre più consapevolezza dei suoi veri sentimenti. Il suo cuore, è ufficiale, batte per Karadec. Tuttavia l’uomo è ancora fidanzato con Roxane e questo complicherà le cose. Riuscirà Morgane ad avvicinarsi all’uomo che ama senza combinare guai e senza fare soffrire tutte le persone che fanno parte della vita di entrambi?

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Morgane Detective Geniale 2: una nuova indagine

Nel primo episodio della quarta puntata in onda martedì 25 ottobre si sta avvicinando il compleanno di Karadec e la Polizia e Roxane vogliono organizzare una bellissima festa a sorpresa. Chi si troverà però più in difficoltà sarà proprio Morgane che per quanto tenterà di non lasciarsi coinvolgere troppo in realtà non riuscirà a farlo a causa dei sentimenti che prova per Karadec. Fortunatamente una nuova indagine la farà distrarre dalle questioni di cuore. In particolare l’indagine sarà piuttosto bizzarra in quanto non verrà ritrovato nessun cadavere ma una bara completamente vuota. Il corpo scomparso è quello di Hélène Lecoq, una notabile locale che vive con la sua famiglia.

Il finale mozzafiato della puntata di martedì 24 ottobre: la resa dei conti

Dopo l’importante svolta con Karadec la protagonista si concentrerà sul lavoro. Ma un altro colpo di scena metterà tutto in discussione: Roxane sarà in pericolo di vita. Le anticipazioni di Morgane 2 preannunciano che la donna verrà aggredita da un misterioso assalitore e si ritroverà in condizioni davvero critiche. Secondo la protagonista questa situazione ha a che fare con la morte di Romain, il suo ex compagno, visto che l’agente dell’IGPN stava lavorando proprio su quel caso prima dell’incidente. Ecco dunque che Morgane dovrà fare i conti con il suo passato e dovrà capire cosa si cela dietro la morte del suo grande amore ritrovandosi di fronte a dei segreti.