Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni 3 puntata: la svolta con Karadec

Tutte le anticipazioni della terza puntata di martedì 18 ottobre

Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda puntata della serie tv francese con protagonisti Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez e Marie Denarnaud, giunta alla sua seconda stagione. I numeri della prima puntata andata in onda la settimana scorsa, per quanto riguarda gli ascolti, sono stati buoni e adesso non resta che attendere i risultati delle altre. Scopriamo intanto cosa succederà nella terza puntata di Morgane Detective Geniale 2 in onda martedì prossimo, 18 ottobre, come sempre in prima serata su Rai1 alle 21:30 circa. Stando alle prossime anticipazioni la protagonista Morgane Alvaro e Karadec si avvicineranno sempre di più. Ancora una volta poi il fiuto infallibile e l’intuizione straordinaria della protagonista la porteranno a risolvere ben due casi.

Cosa succederà nella terza puntata di Morgane Detective Geniale 2: un nuovo difficile omicidio da risolvere

Nel primo episodio della prossima puntata Morgane aiuterà la Polizia durante le complicate indagini sull’omicidio di Carole Massart. La vittima era un giudice impegnata sul caso di un ragazzo morto per coma etilico. Tanti gli elementi che emergeranno nel corso delle indagini, tra scambi di identità, una app specifica per incontri romantici e molto altro. Nonostante tantissimi problemi personali, che metteranno a dura prova la sua lucidità, la protagonista riuscirà comunque a dare una svolta al caso e ad individuare il vero colpevole dell’omicidio.

Un doppio omicidio nella prossima puntata e i momenti difficili della protagonista

Nel secondo episodio, come svelano le anticipazioni della terza puntata di Morgane Detective Geniale 2, l’attenzione si concentrerà sulla morte di un giovane. Il cadavere di quest’ultimo, in particolare, verrà ritrovato in un quartiere residenziale e questo sarà un dettaglio fondamentale per le indagini e per la ricerca dell’omicida. Intanto le cose per Morgane non si metteranno bene in quanto i colleghi le renderanno la vita sempre più impossibile. Il motivo dell’astio nei suoi confronti riguarda un articolo che è stato pubblicato alcuni giorni prima e, inoltre, alcuni problemi di concentrazione a causa dei comportamenti di Karadec verso Morgane. E proprio loro due nella terza puntata saranno più vicini che mai: cosa succederà tra loro?