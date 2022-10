Nei tuoi panni, Mia Ceran sul nuovo programma di Rai2: “Difficilissimo”

Mia Ceran sul focus del programma ammette: “Ecco cosa ci sta sfuggendo di mano”

E’ tempo di grandi novità nella famiglia di Rai2 e così da oggi, lunedì 17 ottobre, debutterà Nei tuoi panni dalle ore 17:00. Sarà la volta buona per risollevare un po’ i disastrosi ascolti che registra la rete nella fascia pomeridiana? In attesa di scoprirlo la conduttrice ha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui Mia ha spiegato che il programma metterà diversi componenti di una famiglia l’uno nei panni dell’altro. Sarà facile? La Ceran risponde:

“Credo che sia difficilissimo. Con gli autori ci siamo chiesti: che cosa ci sta sfuggendo di mano? L’empatia”.

Secondo la conduttrice oggi grazie ai social si pensa di essere sempre connessi ma in realtà si è meno bravi a capirsi e a dialogare.

Nei tuoi panni e l’insegnamento che potrebbe dare: “A volte giudichiamo troppo in fretta”

E’ pronta a stravolgere la sua vita Mia Ceran e magari anche i telespettatori di Rai2 vivranno grandi cambiamenti vedendo e ascoltando questo nuovo programma. Mia spiega che questa trasmissione innovativa tenterà di mettersi in quello spazio tra due persone che si sono staccate. E su quale potrebbe essere l’insegnamento del programma la Ceran risponde:

“Che a volte giudichiamo troppo in fretta”.

Ma come si svolgerà la trasmissione? In ogni puntata ci sarà una parte girata in esterna e un’altra in studio. Alla fine, invece, avverrà il confronto finale che non è detto porterà per forza ad una riconciliazione tra le parti.

Mia Ceran frena sui nuovi progetti: “Non faccio pronostici”

Negli ultimi anni la conduttrice si è messa in gioco in progetti diversi da come era solita presentarsi. In particolare è emersa la sua vena comica e spensierata, ad esempio a Quelli che il calcio con Luca e Paolo o a Rai dire Niùs con il Mago Forrest e la Gialappa’s Band. E mentre adesso Mia è pronta a debuttare con Nei tuoi panni parallelamente porta avanti un format on line dal titolo The essential. Potrebbe quest’ultimo approdare in televisione? La Ceran frena perché già portarlo avanti on line e in più con un bimbo di un anno non è semplice. E aggiunge: