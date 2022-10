Nei tuoi panni, Mia Ceran non lo nasconde: “Sto per stravolgere la mia vita”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 15, 2022 , in Personaggi Tv

Mia Ceran è di nuovo incinta, la confessione a cuore aperto: “La mia vita sta per essere stravolta”

Per anni è stata il volto di Quelli che il calcio ma da lunedì 17 ottobre la conduttrice sarà al timone di una trasmissione nuova di zecca dal titolo Nei tuoi panni. E Ceran delle anticipazioni sul nuovo programma di Rai2 le ha raccontate in una lunga intervista concessa a DiPiùTv, dove però prima ha fatto una confessione a cuore aperto. La conduttrice infatti da anni è legata al manager Federico Ferrari, i due sono diventati genitori per la prima volta nel 2021 con la nascita del piccolo Bruno Romeo, ma la famiglia è destinata ad allargarsi perché tra pochi mesi ci sarà un altro lietissimo arrivo. E Mia durante l’intervista ha confessato:

“Sono felicissima, sta per piombare nella nostra per stravolgere di nuovo. Non vediamo l’ora.”

Nei tuoi panni, nuovo programma di Rai2, la conduttrice anticipa: “Ecco cosa vedrete”

Con l’arrivo del suo secondo figlio la conduttrice Mia Ceran può contare sull’aiuto ovviamente del compagno, di una tata, dei suoceri e di sua madre che farà avanti ed indietro da Roma. Lei infatti sarà impegnata nel nuovo programma quotidiano di Rai2 che andrà in onda da lunedì al venerdì alle 17.00 circa a partire da lunedì 17 ottobre. Durante l’intervista la Ceran ha fornito delle anticipazioni su ciò che andrà in onda:

“Ogni puntata ruota attorno ad un nucleo familiare differente, al quale abbiamo chiesto di effettuare uno scambio di ruoli ripreso in un video.”

Aggiungendo che quindi il marito prenderà il posto della moglie, un fratello di un altro fratello, la suocera della nuora e con i ruoli scambiati si troveranno a dover gestire situazioni di vita quotidiana. In studio, invece, ci saranno degli esperti che commenteranno ‘lo scambio’.

Mia Ceran sulla sua nuova trasmissione: “La famiglia è il tema centrale

“La famiglia è il tema centrale di Nei tuoi panni” ha quindi concluso Mia Ceran e chi meglio di lei in questo momento può condurre un programma incentrato sulla vita quotidiana di una famiglia? Non resta adesso che attendere l’inizio del programma e vedere se riuscirà a risollevare gli ascolti pomeridiani non ottimi della rete. Insomma l’attende un’ardua sfida.