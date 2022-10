Niente matrimonio per Serena Rossi e Davide Devenuto: svelato il motivo

Serena Rossi, niente nozze con il compagno: passo indietro dopo l’annuncio sul matrimonio

Sono tra le coppie più belle e invidiate del mondo dello spettacolo e da anni i fan e chi li segue sogna di vederli convolare a giuste nozze. E tale desiderio sembrava esaudirsi quando ad inizio anno i due avevano annunciato la loro volontà di sposarsi. Invece, per il momento il matrimonio con Davide Devenuto è slittato a data da destinarsi anzi sembra proprio che non si farà mai. A lanciare il clamoroso scoop è Gente che nel numero ancora in edicola pubblicando le foto in esclusiva della coppia insieme al piccolo Diego scrive:

“Dopo l’annuncio c’è stato il passo indietro per entrambi. Serena ai fiori d’arancio preferisce i romantici baci di Davide e una pianta di potus. Perché cresce rigogliosa, proprio come la loro relazione.”

Davide Devenuto frena sulle nozze con l’attrice di Mina Settembre 2: “Accantonato per varie vicissitudini”

A spiegare, invece, i motivi per cui non ci sarà il matrimonio tra Serena Rossi ed il compagno e stato proprio quest’ultimo. Di recente, infatti, raggiunto dal sito True News l’attore ha confessato:

“Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente”

Gli ha fatto eco anche l’attrice che ha ammesso di aver accantonato l’idea delle nozze. Del resto un paio di giorni fa proprio l’attrice partenopea, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha glissato su nozze e matrimonio limitandosi a fare gli auguri ad Enrico Brignano e Flora Canto (freschi sposi ed ospiti delle stessa puntata).

Niente nozze per i due attori: dall’incontro sul set alla voglia di allargare la famiglia

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti nel 2008 sul set di Un posto al sole e da allora non si sono più lasciati. La loro relazione procede a gonfie vele coronata dall’arrivo del figlio Diego che oggi ha sette anni. I due, seppur hanno accantonato l’idea di sposarsi, come testimoniano le foto postate dal settimanale Gente appaiono affiatati ed in sintonia tra baci ed abbracci e chissà che presto non si allarghi la famiglia con l’arrivo di un altro figlio. Nel frattempo entrambi sono nel cast di Mina Settembre 2 la cui seconda puntata andrà in onda domenica 9 ottobre (qui le anticipazioni).