Antonino Spinalbese insulta Charlie Gnocchi: tensione alle stelle al GF Vip

Charlie Gnocchi contro i concorrenti: “Troppo nervosismo in questa casa”

E’ stata una nottata assai complicata nella casa più spiata dagli italiani. Difatti il fratello di Gene Gnocchi ha cercato di coinvolgere in un gioco i concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali però si sono rifiutati. A quel punto ecco scoppiare il caos. Difatti l’uomo non ha nascosto tutta la sua delusione nei loro confronti, arrivando a dire di credere che ci sia un livello di nervosismo troppo alto:

“C’è un clima fiacco…Qui c’è un livello di nervosismo terribile, fate baci e abbracci e poi vi sparlate a vicenda….”

Ha poi criticato apertamente Alberto De Pisis, reo di non aver mai detto niente della sua vita.

Antonino Spinalbese va su tutte le furie con il concorrente: “Sei un grande ca**one!”

Ovviamente la reazione da parte degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip non è tardata ad arrivare. E colui che l’ha attaccato maggiormente è stato il popolare ex di Belen Rodriguez. Difatti quest’ultimo non ha affatto gradito che la gente debba giocare anche se non ha voglia, non facendo mistero di credere abbia davvero sbagliato questa volta ad insistere:

“Eravamo in 12 sul divano potevamo giocare! Se Amaurys e Pamela non volevano giocare dovevi fermarti. Mi sembri un pirla dai. Sei un grande… ca**one!”

Antonino, il quale ha fatto un chiarimento su Ginevra Lamborghini, ha poi accusato Charlie Gnocchi di volerlo manipolare, aggiungendo di credere che non sappia porsi con gli altri: “Non mi manipolare con le tue stro**ate. Smettila, finiscila io non sono un idiota. Hai un modo di parlare alle persone sbagliato!” Gli ha poi consigliato di evitare di fare il maleducato perchè se no rischia seriamente di ritrovarsi solo nella casa già spiata dagli italiani.

Grande Fratello Vip, Carolina Marconi non ha dubbi sul coinquilino: “Stai facendo il burattino degli autori”

Anche la popolare concorrente non c’è andata affatto giù leggera nei confronti di Charlie Gnocchi, accusandolo che stia semplicemente facendo il gioco degli autori del reality show per creare dinamiche:

“Sei uscito dal confessionale cercando di spronarci tutti. Stai facendo il gioco del GF ed è ovvio. Smettila di fare il burattino del Grande Fratello…”

Carolina è poi certa che si stia comportando così solo per avere la clip in puntata: “Per me è finzione…”