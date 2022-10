Oggi è un altro giorno, apertura movimentata. Serena Bortone: “Ricomponiamoci”

Serena Bortone senza parole in apertura di puntata: “Cosa state facendo?!?”

Dopo il successo degli ascolti della puntata di ieri che ha ottenuto 1.713.000 spettatori con il 17.9%, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha motivo di festeggiare. E la puntata di oggi, infatti, si è aperta in maniera molto movimentata con tutti gli affetti stabili che hanno ballato sulle note della sigla, la conduttrice, quindi, entrando ha esclamato:

“Ma cosa state facendo? Lui è Fabrizio Mancinelli l’autore della sigla ma che fai? Ricomponetevi.”

In seguito dopo il trambusto ed il caos, la Bortone si è fatta seria ed ha presentato il musicista Fabrizio Mancinelli, autore non solo della sigla del programma di Rai1 ma anche di tante colonne sonore di successo per film. “Sono molto felice che ci sia Mancinelli” ha concluso la Bortone.

Oggi è un altro giorno, la conduttrice non trattiene l’entusiasmo: “Abbiamo ospiti di un certo livello”

Subito dopo l’apertura movimentata, Serena Bortone ha invitato i suoi ospiti a ricomporsi facendo entrare la prima ospite: “Smettetela dobbiamo andare in onda ci aspetta un ospite di un certo livello…C’è Sara Simeoni che deve entrare.” Poco dopo è entrata l’ex campionessa di salto in alto che si è raccontata in una lunga intervista. Dalle origini in una famiglia di sani valori e principi alle prime gare da giovanissima, aveva solo 19 anni. In seguito la Simeoni ha aggiunto di aver sofferto anche di attacchi di panico di cui all’epoca si conosceva molto poco tanto che una battuta ha concluso: “Ne sono uscita facendomeli passare.” Infine l’atleta si è raccontata anche dal punto di vista privata, parlando del figlio Roberto che per un periodo ha seguito le sue orme salvo poi abbandonarle per seguire altre strade.

Serena Bortone fa una confessione nel suo talk: “Negli altri possiamo rivederci”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno ci sono stati molti ospiti oltre all’ex atleta Sara Simeoni anche la cantante Nina Zilli e lo scrittore Edoardo Albinati. E proprio durante la chiacchierata con quest’ultimo la conduttrice (ieri addolorata per una scomparsa) ha confessato: “Negli altri possiamo rivederci. Io per esempio se vedo un homeless per strada io penso sempre quando ti voglio bene fratello sono come te.”