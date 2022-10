Serena Bortone, dolore ad Oggi è un altro giorno: “Se n’è andato”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice addolorata per la morte del cantante: “Personaggio amatissimo”

La notizia della morte di Franco Gatti, cantante dei Ricchi e Poveri avvenuta questa mattina ha colpito e commosso tutti ed anche Serena Bortone si è mostrata addolorata più volte nel corso della puntata di oggi, martedì 18 ottobre, della sua trasmissione. La conduttrice, infatti, ha ammesso triste:

“Ricordiamo Franco Gatti che se n’è andato. Personaggio amatissimo, il baffo dei Ricchi e Poveri. Credo che non esiste persona al mondo che non abbia cantato almeno una volta nella vita Sarà perché ti amo.”

E subito dopo ha dato la linea a Pupo, noto cantante che è anche l’autore di uno dei più grandi successi del gruppo, appunto Sarà perché ti amo.

Serena Bortone commossa per la morte di Franco Gatti: “Dava l’idea di essere una brava persona”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha voluto ricordare il cantante scomparso ripercorrendone la carriera con i Ricchi e Poveri dagli esordi negli anni ’70 fino alla storica reunion al Festival di Sanremo 2020. La vita privata dell’artista, invece, è stata stravolta nel 2016 con la prematura scomparsa del figlio Alessio a soli 22 anni in circostanze mai del tutto chiarite. La Bortone, nel ricordarlo, ha concluso:

“Non lo conoscevo bene di persona ma solo vederlo ti dava l’idea di essere una persona buona.”

Morte di Franco Gatti, il ricordo di Luca Tommassini: “Era il collante del gruppo”

Nel programma di Rai1 di Serena Bortone (che ieri è stata spiazzata dalla tragica confessione del suo ospite) anche gli ospiti fissi, i cosiddetti ‘affetti stabili’ hanno voluto salutare per l’ultima volta l’artista scomparso. Il coreografo Tommassini, che con i Ricchi e Poveri ha lavorato in passato, ha svelato: “Era un uomo molto importante per il gruppo e tranquillizzava Angela che invece era sempre molto agitata.” Memo Remigi, invece, ha voluto sottolineare come dopo la morte del figlio, il cantante si è lasciato andare tanto da aver detto addio al gruppo già da qualche anno. Commosse, infine, si sono mostrate sia Laura Freddi che Romina Carrisi, quest’ultima tra l’altro conosceva molto bene l’artista.