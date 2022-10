Oggi è un altro giorno, dramma di Valentina Persia: “Sofferto moltissimo”

Valentina Persia svela il suo dramma da Serena Bortone: “Sofferto di depressione post parto”

Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio è stata l’attrice comica romana ed attuale concorrente di Tale e Quale Show. La Persia ha concesso una lunga intervista nel talk di Rai1 sbilanciandosi tra carriera e vita privata. E proprio parlando della sua vita privata e dell’essere diventata madre per la prima volta a 43 anni, ha confessato di aver sofferto di depressione post parto:

“In tanti ne abbiamo sofferto, pensavamo di non farcela, che non ci sentivamo adeguate. Io non sentivo nulla e pensavo di essere un mostro ma lo vivono in tante. Ho sofferto moltissimo, pensavo di essere sbagliata io.”

La Persia ha anche aggiunto che da sempre la maternità viene vista come qualcosa di perfetto e magico ma non è sempre così.

Oggi è un altro giorno, l’attrice ammette: “Mi sono fatta aiutare da una psicologa”

Valentina Persia non è l’unica ad aver affrontato con sofferenza e difficoltà il parto, finendo in una brutta depressione. Sono molte, infatti, le donne che per problemi culturali o sociali o anche per il pregiudizio e per via di stereotipi non riescono ad affrontare serenamente il lieto evento. E per questo la concorrente dello show di Carlo Conti ospite oggi di Serena Bortone ha rivelato come ne è uscita, sperando di poter essere d’aiuto a tutte coloro che vivono la sua stessa situazione:

“A me ha aiutato una psicologa. Datevi tempo perché si esce sono i vostri figli non potete sbagliare.”

Adesso l’attrice comica è una madre felice e serena di due splendidi gemelli, Lorenzo e Carlotta.

Tale e Quale Show: la concorrente svela un divertente dietro le quinte di Valeria Marini

Durante la chiacchierata ad Oggi è un altro giorno, Valentina Persia ha raccontato anche la sua esperienza nello show di Carlo Conti, dove ha ritrovato un suo rivale, Gilles Rocca (quest’ultimo ha svelato la verità sul loro rapporto). Ebbene la Persia ha rivelato un divertente retroscena su Valeria Marini: “Lei ha un potere di improvvisazione che se ne frega di tutto quello che c’è intorno. durante le prove è successo che è riuscita a fare entrare nel testo di Toxic ‘non mi sento’ non si è fermata uno pensava che era il testo della canzone.”