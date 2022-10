Oggi è un altro giorno, Irene Grandi spiazza: “Baudo? Rapporto difficile”

Irene Grandi, retroscena spiazzante nel talk di Serena Bortone: “Pippo Baudo ci restò male”

Nella puntata di Oggi è un altro giorno odierna, martedì 4 ottobre, è stata ospite la nota cantante toscana che ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa dove tra vari aneddoti e retroscena ha confessato anche come sono i rapporti con Pippo Baudo, colui per primo scoprì il suo talento portandola a Sanremo. Nel talk di Rai1 la cantante ha svelato un retroscena sorprendente:

“Nel secondo Sanremo, dove arrivando tra i primi dieci sarei dovuta andare anche io, non ci andai perché non avevo pronto il disco e lui se la prese a male. Insomma con lui è sempre stato un po’ difficile il rapporto. Non ce l’avere con me per Bruci la città eh!”

Pippo Baudo, la cantante spiazza sul loro rapporto: “C’è attrazione e repulsione”

La cantante, ospite ad Oggi è un altro giorno, ha raccontato in modo schietto e diretto il rapporto con il celebre conduttore scopritore di talenti nei moltissimi Sanremo da lui condotti. Infatti, Irene Grandi ha confessato:

“C’è un’attrazione repulsione tra noi due, perché da una parte essere nei programmi di Pippo Baudo era un onore, lui ama la musica ed è un grande direttore artistico, ma un’altra cosa è che io ero una ribelle quindi succedeva che se lui volesse un lento io facevo una canzone veloce.”

Insomma, tra i due artisti c’era e c’è ancora un rapporto un po’ conflittuale ma alla fine la cantante lo ha salutato con affetto sottolineando il suo talento e la sua bravura.

Irena Grandi si sbilancia ad Oggi è un altro giorno: “Mi ha salvato lo Yoga”

Anche la vita dell’artista toscana, come quella di tutti, è stata costellata di alti e bassi. E durante l’ospitata da Serena Bortone (che ieri ha commesso una gaffe) la cantante ha confessato la sua fase di down: “Mi son bruciata molte volte nella mia vita. La mia salvezza oltre alla musica è stato lo Yoga.” Aggiungendo che per un periodo non solo ha chiuso tutte le sue collaborazioni di lavoro ma ha anche seriamente pensato di lasciare la sua professione e smettere con la carriera di cantante, salvo poi trovare nuovi stimoli e cambiare idea.