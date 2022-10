Serena Bortone, clamorosa gaffe: che faccia ha fatto la sua ospite! FOTO

Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha sbagliato il nome dell’ospite: “Giosetta Mari”

Anteprima con gaffe, è proprio il caso di dirlo, per la puntata di oggi del programma condotto da Serena Bortone: apparendo in video per pochi secondi subito dopo la fine del TG1 Economia, come da tradizione ha anticipato gli ospiti della diretta, facendo i nomi sia degli ‘affetti stabili’ che dei protagonisti delle interviste di oggi. E proprio elencando i personaggi dello spettacolo che avrebbe intervistato subito dopo, è ‘inciampata’ sul nome di Fioretta Mari, chiamandola ‘Giosetta’. L’attrice, che era alla sua sinitra, si è voltata di scatto verso di lei, probabilmente aspettandosi una correzione, ma Serena è andata avanti senza accorgersi dell’errore commesso, fino a lanciare la pubblicità.

“E’ con noi Giosetta Mari”, la gaffe commessa dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno

“Abbiamo qui con noi Giosetta Mari e Ida Elena De Razza con il loro spettacolo teatrale” sono state le parole pronunciate da Serena Bortone, come anticipato nel primo paragrafo, in apertura dell’anteprima di oggi. L’espressione fatta dall’attrice sentendosi chiamare ‘Giosetta’ ha detto tutto: Fioretta è infatti quasi scoppiata a ridere per il lapsus della conduttrice. Un piccolo sbaglio sicuramente perdonabile quello di Serena che, lanciata la pubblicità, ha aperto ufficialmente il programma intervistando Umberto Balsamo, mentre solo successivamente sono arrivate in studio, appunto, Fioretta Mari e la figlia, appunto l’attrice Ida Elena De Razza.

Oggi è un altro giorno, la figlia di Fioretta Mari: “Con mia mamma scuola di teatro… e di vita”

Si chiama “La grande occasione-chissà se va” lo spettacolo teatrale del quale sono protagoniste Fioretta Mari e Ida Elena De Razza. E proprio il lancio dello spettacolo in questione è stata l’occasione per fare una lunga chiacchierata con Serena Bortone (che nella puntata precedente ha avuto un momento di imbarazzo per un ospite) alla quale Ida ha rivelato: “Con mia mamma non ho fatto solo la scuola di teatro ma anche la scuola di vita”.

Penso sempre, in generale, a cosa farebbe mia madre e mi butto nelle cose, proprio come fa lei

ha confessato inoltre la De Razza.