Orietta Berti torna a sorpresa in Rai (ma non lascia il Grande Fratello Vip)

Annunciata un’apparizione della cantante in Rai: domani sarà ospite a Oggi è un altro giorno

E’ partita ormai da un mese la nuova (e lunga, è il caso di dirlo) esperienza televisiva di Orietta Berti, che affianca Sonia Bruganelli come opinionista al GF Vip 7, impegno che le è costato il posto di coach nella prossima edizione di The Voice Senior e anche la presenza fissa al tavolo di Che tempo che fa, la domenica sera. E dopo un mese di doppie apparizioni settimanali nel reality di Canale5, in onda tutti i lunedì e i giovedì sera, apprendiamo da Davide Maggio che l’artista si prepara a tornare a sorpresa in Rai, anche se solo per qualche ospitata: domani, martedì 18 ottobre, sarà infatti nel programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, dove rilascerà ovviamente un’intervista e promuoverà il suo cofanetto.

Orietta Berti e il ruolo di opinionista al GF Vip: ecco quanto guadagnerebbe per ogni puntata

Annunciando l’ospitata di domani nella trasmissione di Serena Bortone, Davide Maggio ha parlato anche di quelli che sarebbero i compensi della cantante per ciascuna delle puntate del Grande Fratello Vip alle quali prende parte: per il sito guadagnerebbe 10.000€ a serata. Ricordiamo che Orietta nel reality di Canale5 ha preso il posto di Adriana Volpe, non ricorfermata al fianco della moglie di Paolo Bonolis dopo la passata edizione. Proprio la Bruganelli, peraltro, nelle ultime ore ha fatto una rivelazione su di lei, svelando cosa fa a telecamere spente…

Non sappiamo, comunque, se quella di domani sarà l’unica ospitata della Berti in Rai o se nei prossimi giorni ne seguiranno altre.

Non solo Orietta Berti: ecco altre anticipazioni sulla prossima puntata di Oggi è un altro giorno

Infine, Davide Maggio, parlando ancora della puntata del programma di Serena Bortone (oggi spiazzata da un ospite) in onda domani, ha anticipato un ricordo della Sora Lella, iconico personaggio della romanità, le ospitate dei nipoti Mauro e Renato Trabalza, Francesca Barberini e l’Orchestraccia, ma anche la presenza della scrittrice Maria Grazia Calandrone autrice di “Dove non mi hai portata”.