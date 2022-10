Sonia Bruganelli, che rivelazione: “Lo fa Orietta Berti a telecamere spente”

L’opinionista avverte sulla collega di avventura: “Potrà tirare fuori delle oriettate evidenti”

Tra gli ospiti della puntata del programma Maurizio Costanzo Show andata in onda il 14 ottobre 2022, c’è stata anche Sonia Bruganelli. L’opinionista del reality show che vede alla conduzione Alfonso Signorini, ha svelato un retroscena inaspettato sulla collega Orietta Berti: “Con lei mi trovo benissimo. Voi la vedete così che dice delle cose carine. Fuori dalle telecamere dice delle cose cattivissime“. L’imprenditrice poi ha lanciato un avvertimento indirizzato senza ombra di dubbio ai concorrenti, dato che sempre riferendosi alla cantante ha anticipato:

“Ancora si sta sciogliendo, ma potrà tirare fuori delle oriettate evidenti”.

I concorrenti del reality rimproverati dall’imprenditrice: “Non si sono comportati benissimo”

Questo venerdì su Canale 5 e verso le 23:55 circa, il pubblico ha avuto modo di seguire un nuovo appuntamento dello storico programma che vede al timone il marito di Maria De Filippi. Sonia Bruganelli, l’opinionista del GF Vip 7, oltre a far sapere che la sua collega di avventura Orietta Berti è diversa quando non ci sono le telecamere, non appena il noto conduttore ha precisato che la parola vip in questa nuova edizione del reality è un po’ forte da utilizzare, ha rotto il silenzio sul cast: “Alcuni hanno una storia televisiva come Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Gegia. Ma ci sono dei ragazzi giovani che hanno delle storie, tipo George Ciupilan”. L’imprenditrice non poteva non dire la sua sul caso Marco Bellavia: “Ha vissuto una situazione non facilissima là dentro e credo che abbia sopravvalutato la sua forza”. La moglie di Paolo Bonolis ha difeso il mental coach, per aver fatto un rimprovero ai concorrenti:

“Non si sono comportati benissimo, ma nessuno era pronto ad affrontare un disagio evidente. Alcuni sono belli invadenti”.

Anticipazioni GF Vip 7, sei personaggi in arrivo: l’ex tronista si sfoga sui social

Intanto stando a delle indiscrezioni circolate in questi giorni, sarebbero pronti a fare il loro ingresso nella casa di Cinecittà dei nuovi concorrenti. Si parla di Dayane Mello, Umberto Smaila, Patrizia De Blanck, Max Bertolani, Helena Prestes e Teresa Langella. A proposito di quest’ultima, nella giornata di oggi si è lasciata andare a uno sfogo sui social, per delle critiche abbastanza pesanti ricevute sui social, dopo che è stata spoilerata la presunta partecipazione al seguitissimo reality. L’ex tronista ha mostrato la testuale critica ricevuta in uno screenshot: “Allora è vero che stai andando in quel programma, che peccato ti credevo diversa, più seria, adesso spettacolizzeranno la tua vita, la tua presunta violenza, mamma mia”. La ragazza oltre a invitare l’utente in questione a smettere di seguirla su Instagram, ha scritto: “La gente come te mi fa rabbrividire! E se il buongiorno si vede dal mattino avrei preferito svegliarmi dopo le 12:00!”.