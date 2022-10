Oroscopo Branko della settimana: previsioni fino a giovedì 13 ottobre 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 8, 2022 , in Oroscopo

Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni dal 7/8 al 13 ottobre 2022

Anche questa settimana è tornato a parlare il popolare astrologo sull’ultimo numero del settimanale Chi dando le sue preziose previsioni sul primo gruppo di segni zodiacali, il cui destino non è stato ancora svelato.

ARIETE: sarete protagonisti di questa nuova settimana. La vostra fantasia vi tornerà molto utile e verrà apprezzata.

TORO: è un periodo un po’ confusionale per voi, ma la vostra caparbietà non vi fermerà assolutamente. Gli affari continuano ad andare a gonfie vele.

GEMELLI: i nati sotto questa stella che continuano ad essere dubbiosi se sposarsi o meno si avverte che arrivato il momento giusto per fare un passo simile.

CANCRO: è un periodo non proprio bellissimo per voi, ma si consiglia di stringere i denti perchè arriveranno tempi migliori.

Oroscopo Branko settimanale fino a giovedì 13 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

L’astrologo su Chi ha poi poste le sue attenzioni sui successivi quattro segni dello zodiaco dando le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro.

LEONE: ai nati sotto questa stelle non c’è assolutamente da dire niente: tutto sta andando liscio come l’olio e ius futuro non si vendono ostacoli.

VERGINE: finalmente dopo aver vissuto un periodo un po’ particolare vedete la luce in fondo al tunnel. Fate progetti per il prossimo anno.

BILANCIA: questo autunno è davvero splendido per voi. Amore, lavoro, finanze andranno benissimo. Nessuno vi potrà fermare.

SCORPIONE: purtroppo si segnala che c’è qualche problemino di troppo da risolvere per quanto riguarda le finanze. Tenete gli occhi ben aperti.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino al 13 ottobre: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

L’oroscopo di Branko su Chi è poi terminato con le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in esame e consultabili qui di seguito (QUA per leggere l’oroscopo di sette giorni fa).

SAGITTARIO: la fortuna vi strizza l’occhio in questo periodo. Il vostro fascino incanterà un po’ tutti.

CAPRICORNO: ci sono momenti di tensione nel vostro lavoro. Se arriveranno nuove opportunità è giusto prenderle senza farsi problemi.

ACQUARIO: lavoro e finanze vanno molto bene. Purtroppo invece si segnala qualche difficoltà di troppo nella vita privata.

PESCI: i problemi che vi capitano nella vita quotidiano non si devono assolutamente riversare nella vostra vita privata.