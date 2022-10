Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox (6-7 ottobre): previsioni amore-lavoro

Scritto da Denis Bocca , il Ottobre 6, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox svela le previsioni dei primi segni dello zodiaco per oggi e domani

L’oroscopo del 6 e 7 ottobre cosa dice per il primo gruppo di quattro segni zodiacali? Scopriamolo con lo Stellare dell’astrologo per eccellenza:

ARIETE: amore sottotono, ma almeno Giove aiuta a completare un progetto di lavoro. Domani meglio tenersi lontani dalle complicazioni. C’è agitazione nell’aria.

TORO: Luna dissonante però il consiglio è quello di dare il meglio di loro stessi al lavoro. Domani ci potrebbe essere un po’ di insoddisfazione. Devono fare tutto con molta calma.

GEMELLI: amore sottotono ma arrivano le prime buone risposte. Domani meglio liberare il loro cuore da certi malesseri. Il consiglio è quello di riposare di più.

CANCRO: chiarimenti da portare avanti. Giove contrario a cui fare attenzione. Domani qualche emozione in più ci sarà. Buona notizia tra oggi e domani.

Oroscopo del 6 e 7 ottobre: la Vergine ha la Luna in opposizione

Si prosegue con le previsioni del giorno e domani secondo gli altri quattro segni dello zodiaco:

LEONE: farsi scivolare di dosso i problemi è sempre la cosa migliore in questi casi. Molto ben sviluppata la creatività. Domani i cuori solitari potranno dedicarsi all’amore. Sono in netto recupero.

VERGINE: Luna opposta, infatti non è la giornata migliore per risolvere problemi. Domani qualche dubbio in amore ci sarà. Grande stato di agitazione.

BILANCIA: pronti ad amare al cento per cento. Potranno risolvere egregiamente un problema. Domani le coppie non dovranno alimentare dei disagi. Periodo che comporta rallentamento.

SCORPIONE: potrebbero arrabbiarsi facilmente anche perché hanno troppa stanchezza in corpo. Domani Luna favorevole. Piccola incertezza sul lavoro.

Le previsioni degli altri segni secondo Paolo Fox: scelta drastica per il Capricorno

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e il suo oroscopo. Come sarà la sfera professionale? Brilleranno i sentimenti? E la fortuna nei nuovi incontri? Scopriamolo:

SAGITTARIO: in amore possono vivere delle belle soddisfazioni. Nelle azioni devono essere incisivi. Domani potranno fare grandi cose. Si sentono molto stanchi in generale.

CAPRICORNO: scelta drastica in amore. Troppa stanchezza non fa bene. Domani Luna favorevole. Da poco hanno ricevuto una conferma importante sul lavoro.

ACQUARIO: situazione di lieve disagio in amore. Un lavoro è da riorganizzare. Domani sentimenti rivitalizzanti. Sul lavoro sono in una fase intermedia.

PESCI: Luna nel segno, ma vorrebbero cambiare lavoro. Domani bella avventura tutta da vivere. Ritrovano anche un po’ di stabilità.