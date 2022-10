Oroscopo Paolo Fox del 4 e 5 ottobre: le previsioni di oggi e domani

Previsioni amore-lavoro-fortuna per i primi segni: cosa dicono le stelle?

Quali sono i segni top e flop secondo Paolo Fox e le sue indicazioni tratte dallo Stellare? Scopriamolo subito:

ARIETE: parlare subito piuttosto che attendere ancora. Taglio netto alle collaborazioni. Domani tensione sentimentale. Qualsiasi progetto andrà a buon fine.

TORO: piccola tensione da superare. Si sentono agitati. Domani situazione di agitazione con cui fare i conti. Tenere gli occhi aperti per un nuovo lavoro.

GEMELLI: interessante con la Luna nel segno. Proposte vincenti in atto. Domani situazione in netto miglioramento. Non devono sottoporsi a troppo stress.

CANCRO: amore sarà fonte di alcuni piccoli problemi. Anche sul lavoro c’è qualcosa da risolvere. Domani scelta importante da prendere che riguarda il futuro. Il lavoro promette progressi.

Paolo Fox svela l’oroscopo del 4 e 5 ottobre 2022 per gli altri segni

Oltre alla classifica settimanale, cosa succederà ai successivi quattro segni dello zodiaco? Scopriamolo con le previsioni del giorno e domani di Paolo Fox:

LEONE: saranno molto motivati in amore. Meglio non lasciare nulla di intentato. Domani Luna in opposizione. Periodo stimolante per la creatività.

VERGINE: Luna favorevole. Trattative importanti da rivalutare. Domani l’amore vivrà un periodo di rilancio. Le proposte che arrivano ora sono da valutare con attenzione.

BILANCIA: amore sottotono e attenzione a Giove che resta dissonante. Domani Luna favorevole con Marte e Venere interessanti. Non possono pretendere tutto e subito.

SCORPIONE: dovranno affrontare delle questioni importanti. Problema amoroso da risolvere. Domani attenzione alle polemiche. Piccola proposta in arrivo.

Oroscopo del giorno e domani: le previsioni dettagliate di Paolo Fox

Gli ultimi segni cosa dovranno affrontare secondo l’oroscopo del 4 e 5 ottobre dell’astrologo per eccellenza? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO: stagione importante per gli amori. Situazione professionale favorevole. Domani potranno portare avanti nuovi progetti. Devono svagare la mente.

CAPRICORNO: perplessità in amore. Non devono fare scelte azzardate. Domani piccola indecisione sentimentale. Confronto con i colleghi.

ACQUARIO: dovranno fare delle scelte in amore. Meglio non far partire ora iniziative rischiose. Domani Luna nel segno. Possono valutare nuovi progetti.

PESCI: piccola spinta in amore. Meglio evitare azzardi. Domani tensione nell’aria. Pausa di riflessione da attuare.