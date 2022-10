Oroscopo Paolo Fox fine settimana prossimo: previsioni 8 e 9 ottobre 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 4, 2022 , in Oroscopo

Le prime previsioni dell’oroscopo del prossimo weekend: ecco lo zodiaco di sabato e domenica

E’ uscito oggi in tutte le edicole il nuovo numero di DiPiùTV, dal quale riprendiamo alcune indicazioni sugli astri di Paolo Fox per sabato 8 e domenica 9 ottobre, iniziando dai primi quattro segni in questo paragrafo e proseguendo successivamente con i rimanenti otto.

ARIETE: subito dopo il fine settimana, quindi attorno a lunedì, per i single ci sarà da discutere;

TORO: se nella coppia ci sono stati problemi, nei prossimi giorni sarà finalmente possibile risolverli;

GEMELLI: la giornata di venerdì sarà particolarmente interessante per le coppie che vogliono parlare del futuro;

CANCRO: il weekend porterà consiglio e le coppie portanno trovare un punto di riferimento in più.

Paolo Fox e le previsioni astrologiche del prossimo weekend di altri quattro segni zodiacali

Passiamo, adesso, all’oroscopo del fine settimana per il secondo gruppo di segni, dal quinto all’ottavo, utilizzando come fonte sempre la rivista citata all’inizio del paragrafo precedente e ricordando che su un precedente numero l’astrologo ha anticipato le stelle di oggi e di domani.

LEONE: per chi è single nel fine settimana sarà possibile ricucire uno strappo e avvicinarsi ad una persona piacevole;

VERGINE: poco dopo il fine settimana, esattamente nella giornata di martedì, sarà possibile parlare di progetti nella coppia;

BILANCIA: i single potrebbero avere qualche polemica di troppo nel fine settimana, esattamente nella giornata di domenica;

SCORPIONE: se c’è da fare un confronto in amore, meglio aspettare il weekend perchè le cose funzioneranno meglio.

Zodiaco fine settimana prossimo, 8-9 ottobre: cosa ha previsto Paolo Fox per gli ultimi segni

Per concludere, ecco le previsioni dell’oroscopo del weekend dei rimanenti segni, dal nono al dodicesimo.

SAGITTARIO: subito dopo il fine settimana, giornata positiva per i single, lunedì, quando si potrà recuperare un rapporto;

CAPRICORNO: attenzione, nei prossimi giorni, a non riversare in amore tensioni che nascono altrove;

ACQUARIO: fine settimana interessante per la vita di coppia, mentre nei giorni successivi arriverà qualche conflitto;

PESCI: nei prossimi giorni Venere alimenterà buoni progetti e sbloccherà questioni importanti.