Oroscopo settimanale Simon & the stars: previsioni 3-9 ottobre

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 2, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dell’oroscopo a Citofonare Rai2

Torna il consueto appuntamento dedicato all’Oroscopo di Simon & the stars a Citofonare Rai2. L’esperto di astri ha stilato la classifica settimanale dei segni dello zodiaco in base al loro andamento per quanto riguarda la settimana 3-9 ottobre. Questi i segni collocati nei bassifondi della classifica secondo Simon, intervenuto nel format condotto da Simona Ventura e Paola Perego:

CANCRO: dodicesimo posto, ci sono situazioni poco chiare.

PESCI: undicesimo posto, è una settimana di chiarimenti in particolare sul lavoro se vi sentite inadeguati. Lo stesso vale in amore.

SCORPIONE: decimo posto, ci sono giornate complicate in arrivo anche in famiglia, tra genitori e figli. Certe situazioni si aggiusteranno da sole dopo la metà del mese.

TORO: nona posizione, è un momento di confusione per voi. Accantonate i rapporti che non vi danno ma vi tolgono.

L’Oroscopo di Simon & the stars: le previsioni di mezzo

L’esperto di astri ha poi rivelato la parte centrale della classifica per quanto riguarda l’oroscopo della settimana 3-9 ottobre a Citofonare Rai2. Tante novità rispetto alla scorsa settimana secondo Simon, intervenuto a Citofonare Rai2 nella consueta rubrica:

CAPRICORNO: ottavo posto, siete sotto stress, ci possono essere delle situazioni che suonano come degli esami.

ARIETE: settimo posto, alla fine l’avrete vinta, ma è un momento in cui conviene fare buon viso a cattivo gioco.

SAGITTARIO: sesta piazza per voi, avete bisogno di complicità. Allargate la cerchia di conoscenze perché ne avete bisogno.

VERGINE: quinto posto, buon momento sul lavoro e c’è qualche possibilità di risolvere delle pendenze.

I segni più fortunati della settimana a Citofonare Rai2

Infine poi l’astrologo ha rivelato quali sono i segni più fortunati per la settimana in partenza domani. Anche per quanto riguarda i piani alti di questa speciale classifica si registrano diverse novità:

GEMELLI: quarto posto, per chi sta cercando una casa o un mutuo è una settimana in cui le cose si incastrano bene. Cose buone anche in amore.

LEONE: gradino basso del podio, tante possibilità di spostamento, anche sul lavoro.

BILANCIA: secondo posto, questo sarà il vostro mese. Dovete andare incontro a quello che arriva di nuovo.

ACQUARIO: primo posto, si cominciano a raccogliere i frutti. Periodo del tutto fortunato.