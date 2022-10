Oroscopo del weekend, Ada Alberti: le previsioni del 15 e 16 ottobre

Ada Alberti: le previsioni amore-lavoro-fortuna per il fine settimana

Si preannuncia un weekend ricco di colpi di scena e chi meglio dell’astrologa di Canale 5 per descriverli? Ci ha infatti pensato lei con l’oroscopo del 15 e 16 ottobre, svelato al termine di suo Pomeriggio Cinque:

ARIETE: stasera è il periodo migliore. Per uscire, per amare e perché no per far pace con qualcuno con cui hanno litigato.

TORO: l’attenzione va volta alle loro finanze di un progetto legato forse a un immobile. Devono essere prudenti.

GEMELLI: divertimento e passione tutti da vivere, ma il consiglio dell’astrologa è quello di non strafare.

CANCRO: troppa ansia in questo periodo. Forse per delle questioni legate alla casa. Ci vuole cautela soprattutto nella giornata di domenica.

Oroscopo del 15 e 16 ottobre 2022: le previsioni degli altri segni dello zodiaco

Si prosegue con le previsioni del weekend per i successivi quattro segni dello zodiaco tenendo conto di amore, lavoro e fortuna negli incontri, senza dimenticare l’oroscopo della settimana svelato, però, a Mattino Cinque:

LEONE: ci sono delle importanti novità per quel che riguarda il lavoro. Passione tutta da vivere.

VERGINE: attenzione nella professione in questo periodo. Non devono litigare col partner in pubblico.

BILANCIA: spettacolare. Stasera possono godersela. Amore e trasgressione tutte da vivere.

SCORPIONE: c’è qualcosa che non va sul lavoro. Vogliono di più e potrebbero riuscirci solo con tanta diplomazia.

Previsioni del weekend per gli ultimi segni: svelato l’oroscopo di Ada Alberti

Infine Ada Alberti ha continuato a svelare l’oroscopo del fine settimana per quanto riguarda gli ultimi segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: attenzione a non litigare con il partner.

CAPRICORNO: può essere interessante questa sera per quel che riguarda le finanze. Ma attenzione a non litigare con il partner nella giornata di domenica.

ACQUARIO: passione tutta da vivere. I creativi avranno molto successo in questo periodo.

PESCI: devono uscire, non devono stare in casa se no finiranno per litigare con il partner.