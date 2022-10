Ospiti Stasera tutto è possibile, 10 ottobre: arriva un’inedita Mara Venier

Arriva Mara Venier (ovvero Vincenzo De Lucia) nel programma di Rai2!

La concorrenza è spietata, ovviamente, ma niente paura per Stasera tutto è possibile: il programma di Rai2 riesce a registrare grandi ascolti nonostante appunto dall’altra ci sia la settima edizione del Grande Fratello Vip, che peraltro non sta neanche brillando in termini di share e di umanità inserita nella casa più spiata d’Italia. Comunque stando alle anticipazioni del programma questa sera ci sarà un’inedita Mara Venier ad opera del grande imitato Vincenzo De Lucia che la scorsa settimana aveva incantato tutti con la sua Francesca Fagnani (conduttrice di Belve). Confermatissima, poi, la presenza dei due attori comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Stasera tutto è possibile: tutti gli ospiti della puntata del 10 ottobre

Ma chi sarà gli ospiti di Stefano De Martino questa sera su Rai2 dopo le 21.10? Presto detto: il pubblico avrà modo di divertirsi con Fabrizio Biggio e Katia Follesa, per poi continuare con Anna Tatangelo e ol conduttore radiofonico nonché ex schermidore Stefano Pantano. Poi ancora spazio a Ciro Priello e Fru (che hanno parte del gruppo comico di grande successo The Jackal). Insomma, ce ne saranno per tutti i gusti senza considerare la presenza ormai fissa dei due comici che diventano anche co-conduttori con il loro amico De Martino ovvero Francesco Paolantoni (che sta già facendo divertire il pubblico con le sue imitazioni a Tale e Quale Show) e Biagio Izzo.

Stefano De Martino, grande puntata di Stasera tutto è possibile: tutti i giochi

Il tema della serata, stando alle anticipazioni di Stasera tutto è possibile, sarà il FantaStep e ci saranno tanti ospiti che si cimenteranno con i classici giochi del varietà di Rai2: dalla celeberrima Stanza Inclinata a Decollo immediato passando per Segui il labiale, Serenata Step e poi ancora tantissime altre sfide che metteranno a dura prova gli ospiti del programma di Stefano De Martino (di recente si è lasciato andare a un duro sfogo) che alla fine se ne torneranno a casa sapendo di aver regalato al pubblico un paio ore di divertimento assicurato.