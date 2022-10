Stefano De Martino non ne può più: l’amaro sfogo su Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e la confessione del marito: “Non cerchiamo di alimentare il gossip”

Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. E ovviamente il popolare conduttore ha parlato del suo lavoro, dei suoi progetti futuri e della sua vita privata. A tal proposito non ha fatto mistero di essere abbastanza stufo che si parli del suo ritorno di fiamma con la collega. Per tale motivo fino a questo momento hanno sempre preferito non mostrarsi in video insieme:

“Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori…”

Stefano De Martino è stanco dei pettegolezzi: “L’argomento è saturo”

Successivamente il conduttore, che tornerà stasera su Rai Due alla guida della terza puntata di Stasera tutto è possibile, ha anche confessato a Vanity Fair di essere certo che ormai si sia detto tutto e il contrario di tutto sul suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez da ritenere l’argomento saturo: “L’argomento è così esaurito ed esausto che abbiamo entrambi altre cose da dire…” Motivo per cui il presentatore di origini napoletane, che ha recentemente acquistato una villa a Posillipo (quartiere di Napoli), ha rivelato che adesso sia lui che la moglie hanno come unico obiettivo quello di far parlare di loro solo ed esclusivamente per il lavoro: “Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro…”

Amici di Maria De Filippi, il conduttore di nuovo in giuria? Parla lui

Nei mesi scorsi Stefano De Martino, che sabato scorso è stato ospite a Tv Talk, è stato anche nella giuria del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ci sarà anche nel serale della nuova edizione, che con tutta probabilità inizierà la prossima primavera? Il presentatore a Vanity Fair ha confessato di avere tantissimi impegni nei prossimi mesi, e quindi di non sapere con esattezza se avrà tempo o meno, anche se ha tenuto a precisare di credere sia ancora molto presto per parlarne: “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo…”