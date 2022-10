Ospiti Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino, ricco parterre oggi

Stasera tutto è possibile: tutti gli ospiti di questa sera (lunedì 17 ottobre)

Nonostante su Canale5 vada in onda il Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini, sul canale 2 della televisione di Stato andrà in onda niente meno che il game show di Stefano De Martino che anche questa sera, lunedì 17 ottobre, avrà un ricco parterre di ospiti stando alle puntuali anticipazioni: Fabrizio Biggio, Carmine Del Grosso, Giovanni Esposito, Gino Fastidio, Marta Filippi, Bianca Guaccero e Antonio Giuliani. Quindi grande ritorno per Bianca Guaccero dopo la clamorosa cancellazione di Detto Fatto. Tutti gli ospiti sono pronti a divertirsi e a far passare un paio d’ore di divertimento a tutti gli spettatori di Rai2 che amano ridere quando accendono il piccolo schermo.

Tornano le imitazioni di Vincenzo De Lucia: farà Maria De Filippi e Milly Carlucci

Da una parte Milly Carlucci: la regina del sabato sera di Rai1 con Ballando con le stelle che quest’anno è iniziato con i fuochi d’artificio grazie alla polemica che ha visto protagoniste Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli; dall’altra l’inarrestabile Maria De Filippi, che è riuscita a salire in spettatori con la nuova edizione di Tu sì que vales. Cos’hanno in comune queste due donne, tolto il fatto che sono due grandissime professionista del mondo dello spettacolo? Ovviamente Vincenzo De Lucia, il grande imitatore che oggi, a Stasera tutto è possibile, le imiterà con il suo inconfondibile stile.

Stefano De Martino torna con Stasera tutto è possibile: tutti i giochi

Ma quali saranno i giochi del programma di Rai2 condotto da Stefano De Martino che questa sera tornerà in onda a sfidare il GF Vip & Co? Ovviamente la famosissima Stanza Inclinata, ma anche Segui il labiale, Serenata Step e poi ancora Ma che musical, Serenata Step, da Do Re Mi Fa Male, Rubagallina, La stanza buia e poi ancora tanti altri ideati solo per far divertire chi ci gioca in primis e chi accende la televisione per vederli ridere e rallegrare tutti quanti. Nel frattempo il conduttore ha fatto una confessione spiazzante che avrà fatto riflettere più di uno spettatore che ne segue la carriera e anche la vita sentimentale bella intensa.