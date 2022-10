Paola Barale incontenibile, che rivelazione! “Ecco come mi diverto a letto”

La showgirl senza freni sulla sua situazione sentimentale: la vita da single e gli uomini sbagliati

Tra i concorrenti della nuova edizione del talent show Ballando con le stelle c’è anche Paola Barale. La showgirl che nel programma condotto da Milly Carlucci avrà come partner di ballo Roly Maden, ha concesso un’intervista al settimanale F. La 55enne ha rotto il silenzio soprattutto sulla sua situazione sentimentale, lasciandosi andare a una confessione scioccante dopo aver precisato di essere single:

“Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s in attesa di quello giusto che però non cerco, mi diverto con quelli sbagliati“.

La concorrente di Ballando con le stelle ammette: “Più stai da sola più ti abitui a starci”

La famosa showgirl Paola Barale prontissima a iniziare una nuova avventura televisiva per far parte del cast del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, si è raccontata senza freni ai microfoni del settimanale F. La conduttrice tornata felicemente single dopo la lunga relazione con Raz Degan, ha fatto sapere di non essere alla ricerca dell’anima gemella spiegando il motivo per cui è contenta di avere la sua indipendenza:

“Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci“.

La 55enne che nei mesi scorsi ha detto che è una scelta consapevole per lei non avere figli, oltre a sottolineare di aver avuto sempre accanto un compagno dai 16 ai 48 anni non si è esclusa la possibilità di provare delle esperienze nuove in futuro, visto che dopo aver smentito il gossip che la vedeva segretamente lesbica ribadendo di essere etero ha aggiunto: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”.

Il silenzio di Paola Barale delude i fan: nessuna reazione su ciò che è accaduto al suo ex

Intanto la showgirl ha deluso parecchi utenti della rete che si aspettavano un suo commento sul caso Marco Bellavia, a cui è stata legata sentimentalmente dal 1992 al 1995, e che nella casa di Cinecittà ha manifestato un interesse per la soubrette Pamela Prati. Le testuali ad esempio sono soltanto alcune delle tante richieste dai fan che la conduttrice ha ricevuto sui social: “Potevi intervenire in suo favore, lo stanno distruggendo psicologicamente, pare addirittura che si fosse autoeliminato”, “Cosa pensi di ciò che gli è accaduto al Grande Fratello Vip?”. Purtroppo la risposta della 55enne non è arrivata, probabilmente per il fatto che è parecchio impegnata con i preparativi del programma di Rai Uno, a cui ha scelto di mettersi in gioco e che segna il suo ritorno in tv dopo anni di assenza.