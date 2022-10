Paola Barale, tutta la verità: perché aveva rifiutato Ballando con le stelle

La conduttrice spiega perché non voleva partecipare al programma: “Non c’è un motivo particolare”

La Barale è una delle concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle, in coppia con il bel ballerino Roly Maden, con il quale non sta assolutamente sfigurando. La donna, che ora ha accettato di prendere parte al programma per mettersi in gioco e per far vedere a se stessa di essere in grado di tenere sotto controllo la situazione, spiega il motivo per il quale ha rifiutato più volte in passato questa opportunità: “Non c’era un motivo particolare, ma non mi sentivo pronta. Prima della pandemia lavoravo a teatro e mi piaceva molto e non volevo smettere”. La donna ha anche rivelato di aver ricevuto una corte importante dalla Carlucci, che l’ha più volte voluta nel programma, e ora finalmente ha accolto la sua richiesta.

La showgirl parla del suo rapporto con Roly Maden: “Scherziamo molto e crede in me”

Paola, che ultimamente ha rivelato di soffrire di spondilolistesi, come si legge su Novella 2000 ha poi parlato del suo rapporto con il ballerino con il quale è in gara, dicendo che scherza molto con lui sul fatto che sia “bono”, che a suo parere è vero, e si dice contenta di essere stata accoppiata a lui perché è un professionista serio e piano piano lo sta facendo entrare nel suo mondo, seppur con molta fatica e difficoltà. La conduttrice ha proseguito dicendo che il suo maestro crede in lei e non si arrende: “Mi dice che ce la posso fare e mi sta liberando dall’imbarazzo”. Dunque, non è stato facile per la donna imparare la danza afro per il debutto, ma Roly le è stata vicino cercando di non farla demoralizzare.

Le recenti dichiarazioni di Marco Bellavia sulla Barale: “Avremmo dovuto sposarci”

Dopo il ritiro dalla casa del Grande Fratello Vip in seguito al bullismo subito e alla sua instabilità mentale, l’ex conduttore di Bim Bum Bam, che ha avuto anche la vicinanza della conduttrice, che secondo il manager l’ha contattato dopo aver visto quelle brutte immagini in televisione, ha voluto parlare con nostalgia del loro rapporto sul settimanale Chi: “Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani e dovevamo fare le nostre esperienze. Non è vero che mi ha lasciato perché è diventata famosa. Avremmo dovuto anche sposarci, ma poi ha sposato Gianni Sperti”. A quanto pare dunque, dopo la loro separazione, i due avrebbero mantenuto buoni rapporti e ancora oggi ci sarebbe un grande affetto.