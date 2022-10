Paola Barale confessa di avere la spondilolistesi: ecco di cosa si tratta

La confessione della showgirl sulle sue condizioni di salute: “Soffro di spondilolistesi”

Sabato 8 ottobre ha avuto inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle, con al timone ancora l’intramontabile Milly Carlucci. Tra i concorrenti di quest’anno c’è Paola Barale in coppia con il ballerino cubano Roly Maden, con la donna che si è scatenata nella Rumba nella prima puntata del programma nonostante soffra di spondilolistesi, ovvero un grave problema alla schiena caratterizzato da un lento e progressivo spostamento in avanti di una vertebra rispetto a quella sottostante. Questa condizione patologica limita ovviamente i movimenti di bacino dell’ex compagna tra gli altri di Marco Bellavia e Gianni Sperti, però ciò non le ha impedito di esibirsi sabato con ottimi risultati.

Paola Barale già parlò in passato della sua condizione: “Vorrei evitare di mettere una protesi”

Anche la famosa conduttrice Mara Venier soffre della spondilolistesi, come ha confessato lei stessa proprio alla Barale a Domenica In. Questa patologia presenta i dolori della lombalgia e può essere peggiorata stando in piedi a lungo o facendo sforzi eccessivi. Non è la prima volta che la 55enne di Fossano confessa di soffrirne, dato che già nel 2016 ne aveva parlato a Pomeriggio 5: “Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti però ho deciso di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi e fino quando posso farne a meno cercherò di evitare”. La donna, che si è lasciata andare a una rivelazione sulla sua situazione sentimentale, nonostante questo suo problema persistente ha deciso ugualmente di intraprendere questa sfida senza timore e mettendosi in gioco, iniziando subito bene con l’ottima performance di qualche giorno fa.

La prima puntata di Ballando con le stelle: la classifica della serata

Nella prima puntata c’è stato il forte scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, con quest’ultima che ha dato all’altra della tr*** all’orecchio di Samuel Peron, dopo che lei li aveva criticati per la performance dando anche uno zero. La parolina non è stata sentita dalla diretta interessata ma si è sentita in diretta televisiva. Per quanto riguarda ciò che è accaduto in pista, la coppia ha concluso al primo posto nella classifica della serata con 45 punti (con tesoretto), seguiti a 44 punti da Gabriel Garko e Giada Lini. Poi Giampiero Mughini e Veera Kinnunen 42 punti (con tesoretto), Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 42 punti, Alessandro Egger e Tove Villfor 41 punti, Enrico Montesano e Alessandra Tripoli 40 punti, Ema Stokholma e Angelo Madonia 34 punti, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 33 punti, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 32 punti. Marta Flavi e Simone Arena 29 punti, Paola Barale e Roly Maden 28 punti, Rosanna Banfi e Simone Casula 22 punti, Dario Cassini e Lucrezia Lando 22 punti.