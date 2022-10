Paolo Bonolis nonno per la seconda volta: toccanti parole di Sonia Bruganelli

Il popolare conduttore diventerà di nuovo nonno: l’annuncio di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è sempre molto attiva sui social. Difatti quest’ultima non si è mai fatta problemi a scrivere le propri opinioni su twitter e su instagram, anche sul Grande Fratello Vip, dove ricopre ormai da due edizioni il ruolo di opinionista. Si segnala che in queste ultime ore ha però fatto un annuncio importante riguardante il primo figlio di suo marito avuto da una precedente relazione. Di cosa si tratta? Ha dapprima pubblicato una foto del primogenito di quest’ultimo impegnato a sorreggere la sua sorellina piccola sui pattini, e successivamente ha rivelato a tutti che a breve diventerà padre per la prima volta:

“Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini…”

E questo vuol dire che che suo marito Paolo Bonolis diventerà nonno per la seconda volta a breve (probabilmente tra qualche ora), visto che nel 2020 sua figlia Martina ha messo alla luce Theodore.

Paolo Bonolis nonno bis: le dolce parole della moglie sul figlio di lui

Sonia Bruganelli, sempre in questo suo post pubblicato poco fa su instagram, ha anche voluto complimentarsi ovviamente con il suo figliastro Stefano, asserendo di essere certa che sarà un padre davvero meraviglioso: “Sarai un papà meraviglioso, e Adele diventerai zia per la seconda volta…” Il suddetto bambino in arrivo, in base a quanto riportato poco fa dal portale di news FanPage.it, si chiamerà Sebastian. Ovviamente i fan del popolare conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin, che pochi giorni fa in un’intervista rilasciata all quotidiano Il Corriere della sera ha parlato della figlia Silvia, si sono precipitati sui social per fargli i più sinceri complimenti.

Gioia immensa per il conduttore: “Bello vedere i miei figli diventare genitori”

Poche settimane fa Paolo Bonolis è stato ospite da Silvia Toffanin. E proprio da quest’ultima ha annunciato che sarebbe diventato nonno per la seconda volta. In questa circostanza ha anche rivelato di essere profondamente felice nel vedere i suoi figli diventare genitori:

“Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno…”

Un gioia immensa, pure per la moglie Sonia Bruganelli, che su instagram ha scritto ai due novelli genitori di volere loro molto bene.