Paolo Fox, oroscopo del 1 e 2 ottobre: le previsioni di oggi e domani

Scritto da Denis Bocca , il Ottobre 1, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dei primi quattro segni dello zodiaco secondo l’astrologo di Rai2

Vediamo insieme cosa succederà ai primi quattro segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e il suo oroscopo tratto dallo Stellare del mese di ottobre:

ARIETE: Venere opposta quindi conviene fare buon viso a cattivo gioco. Domani nervosismo nell’aria. Momento migliore per darsi da fare.

TORO: molto bene la sfera sentimentale. Un contratto verrà rivalutato. Domani amore decisamente più forte del solito. E’ possibile ripartire sul lavoro.

GEMELLI: bella carica di passionalità oltre a un’opportunità sul lavoro. Domani meglio attendere prima di arrivare a conclusioni affrettate. Chi può dar loro una mano non andrà sottovalutato.

CANCRO: da rivedere un rapporto d’amore. A certe persone maligne è meglio non dar corda. Domani periodo difficile per l’amore. Lavoro troppo difficile da programmare.

Paolo Fox svela l’oroscopo di inizio mese (oggi e domani) per gli altri segni

Ha inizio un nuovo mese quindi bisogna subito dare un’occhiata alle previsioni del 1 e 2 ottobre per gli altri quattro segni zodiacali (le stelle del weekend):

LEONE: stelle dalla loro parte per l’amore. Fine settimana di grande slancio sul lavoro. Domani attenzione ai rapporti interpersonali. Progetti favoriti da Giove.

VERGINE: Sole nel segno quindi potranno farsi valere sul lavoro. Domani Venere porta bene all’amore. Potranno farsi valere sul lavoro.

BILANCIA: inizia un mese importante per l’amore. Progetti da spingere al massimo. Domani sentimenti tornano protagonisti. Nuovi incontri favoriti.

SCORPIONE: le tensioni d’amore si allontanano sempre di più. Questioni finanziarie da risolvere. Domani Luna favorevole. Possono muoversi subito per risolvere un problema.

Oroscopo del giorno e domani, 1-2 ottobre: cosa dicono le stelle e i pianeti

Infine come vivranno gli ultimi segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox di oggi e domani? Scopriamolo insieme:

SAGITTARIO: Luna favorevole. Fase decisamente migliore per tutto. Domani cambiamento importante in atto. Complicazione da superare facilmente.

CAPRICORNO: meglio non prendere decisioni troppo drastiche. Alcuni vorrebbero cambiare lavoro. Domani ci vorrà prudenza in amore. Momento giusto per mettere a punto i nuovi progetti.

ACQUARIO: Venere favorevole e Marte che li protegge. E’ possibile fare grandi cose. Domani dedicare più tempo all’amore è consigliabile. Non c’è possibilità di cambiare lavoro.

PESCI: molte stelle a favore, soprattutto alla fine del mese. Ci vuole un po’ di relax. Domani bella emozione in più. Giornata da gestire con cautela.