Paolo Fox, il suo grande dolore a Italia Si: “Rimasto orfano molto presto”

L’astrologo protagonista del ‘podio della vita’ nel programma condotto da Marco Liorni

E’ stato Paolo Fox l’ospite vip che si è raccontato nella puntata di Italia Si andata in onda oggi, sabato 1 ottobre 2022, come sempre a partire dalle 17.00 circa su Rai1, con la conduzione di Marco Liorni. Raccontandosi a cuore aperto, l’astrologo più amato e seguito in Italia è partito da un episodio molto doloroso del suo passato, esordendo però con una battuta: rivolgendosi al conduttore e agli spettatori, ha detto infatti

Tutti voi siete stati cresciuti da due genitori, io sono stato allevato da un gatto.

Ha poi precisato: “Parto da una cosa triste per arrivare ad una cosa allegra”.

Ho perso molto presto i miei genitori e sono anche figlio unico. Ho dovuto fare una scelta: cercare una famiglia o diventare la famiglia di me stesso.

Paolo Fox e il bivio dopo la morte dei genitori: “Ho scelto di essere io stesso la mia famiglia”

“Tra le due ipotesi, ho scelto la seconda, diventando la famiglia di me stesso” ha raccontato l’astrologo intervistato da Marco Liorni, che sul podio della sua vita ha quindi fatto salire il gatto che è stato per lui un vero e proprio familiare dopo la perdita dei genitori. “Eravamo solo io e lui” ha dichiarato, riferendosi al gatto, del quale si è vista l’immagine sul podio.

Era un micio fantastico, so che può sembrare strano umanizzare gli animali. La gente che vive troppo con gli animali da una parte viene gratificata, dall’altra compatita

ha affermato, aggiungendo poi: “E’ chiaro che debbano esserci anche i rapporti umani, ma la convivenza con un animale è comunque meravigliosa perchè l’animale non ti giudica”.

“Faccio l’oroscopo da quando avevo sedici anni”, la rivelazione del re delle stelle a Italia Si

Una lunga e toccante intervista, quella rilasciata a Italia Si, nella quale Paolo Fox ha raccontato dei lati inediti di sé, arrivando a parlare ovviamente anche dell’oroscopo, che lo ha reso celebre per il pubblico della Rai venticinque anni fa, in trasmissioni come In bocca al lupo e Domenica In, fino ad approdare a Mezzogiorno in Famiglia e a I Fatti Vostri. E a proposito di astri, sulle pagine di una nota rivista nei giorni scorsi ha rivelato lo zodiaco di oggi e di domani.