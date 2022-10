Pasquale La Rocca, ballerino Luisella Costamagna: età, instagram, è fidanzato?

Chi è Pasquale La Rocca, uno dei maestri partecipanti a Ballando con le stelle 2022

Uno dei volti nuovi di questa edizione di Ballando con le stelle, condotto sempre da Milly Carlucci e che inizierà stasera sabato 8 ottobre, è Pasquale La Rocca, maestro in coppia con la giornalista Luisella Costamagna e magari volto poco noto al pubblico televisivo. L’uomo è un ballerino e coreografo di 33 anni, nato a Napoli, che balla da quando aveva 9 anni ed è stato più volte campione italiano fino a rappresentare a 17 anni l’Italia ai Mondiali in Finlandia. L’uomo ha vinto la seconda edizione di Ballando con le stelle belga nel 2019 grazie al televoto in cui molti italiani residenti in Belgio lo hanno sostenuto, in coppia con Julie Vermeire, figlia di un famoso attore, in cui in una foto con la coppa è presente anche l’allora giocatore belga del Napoli Dries Mertens.

La vita privata di Pasquale La Rocca e la carriera della sua compagna di ballo

Per ora non è chiara la situazione sentimentale della new entry come ballerino di questa edizione di Ballando con le stelle. Da ciò che si apprende dal web e dal suo profilo Instagram, seguito da 278 mila followers, l’uomo non sembra fidanzato, dato che pubblica per la maggior parte foto da solo che fanno riferimento al ballo in cui mostra il suo fisico scultoreo. Ora farà coppia nel programma con la giornalista Luisella Costamagna, che ha terminato l’esperienza alla conduzione di Agorà tra le polemiche dopo aver preso il posto di Serena Bortone, passata a Oggi è un altro giorno, e punta a ripartire proprio dal programma della Carlucci. Tra i suoi ruoli più importanti, ricordiamo che nel 2004 è entrata a far parte della redazione del Maurizio Costanzo Show per curare interviste e reportage, per poi passare nel 2007 a La7 per “Omnibus Estate” e poi “Omnibus”.

Gli argomenti che destano interesse: si prevedono scintille tra un concorrente e una giudice

A destare particolare interesse in vista dell’inizio del programma sarà l’inevitabile confronto tra Giampiero Mughini, uno dei concorrenti, e Selvaggia Lucarelli, dopo che l’uomo è stato condannato per diffamazione contro la donna, così come il fatto che la stessa giornalista dovrà giudicare il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, tra i partecipanti di questa edizione. Tra gli altri concorrenti, spiccano Gabriel Garko, criticato da Maurizio Costanzo per alcune sue rivelazioni prima dell’inizio del programma, la grande Iva Zanicchi, alla sua ennesima esperienza televisiva, e Paola Barale, ex compagna di Marco Bellavia, sul quale è scoppiato l’ormai famoso caso mediatico dopo il suo ritiro dal Grande Fratello Vip.