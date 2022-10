Gabriel Garko, scoop coppie finte: “Ci andrei piano” avverte un conduttore

Gabriel Garko e lo scoop sulle coppie finte nel mondo dello spettacolo

Gabriel Garko è nell’occhio del ciclone da quando è apparso al Grande Fratello Vip due anni fa per un confronto con Rosalinda Cannavò in cui, oltre a dire che la loro storia era finta, ha fatto coming out, rivelando quindi che i due hanno formato una coppia finta per nascondere la sua omosessualità perché secondo lui il suo orientamento sessuale avrebbe frenato il suo successo. Il famoso attore, che sarà nel cast di Ballando con le Stelle che inizierà sabato 8 ottobre, ha fatto alcune rivelazioni a Verissimo che hanno suscitato dubbi a una lettrice del settimanale Nuovo. La ragazza infatti ha chiesto a Maurizio Costanzo se fosse vero che nel mondo dello spettacolo è molto frequente inventare storie in base ai propri interessi, come rivelato dall’attore e come ha fatto con Adua Del Vesco.

La risposta piccata di Maurizio Costanzo: “Ci andrei piano, è un caso raro”

A quel punto Maurizio Costanzo ha risposto alla lettrice per toglierle i dubbi sull’intervista a Verissimo di Garko, dicendo che ci andrebbe piano nell’affermare che è una cosa usuale nel mondo dello spettacolo dato che, lavorandoci da anni, solo poche volte ha visto una cosa del genere. Frecciata quindi quella del noto conduttore e marito di Maria De Filippi all’attore, ammettendo però che potrebbe anche essere come dice lui, solo che non è una cosa molto frequente. Gabriel, prima di dichiarare la sua omosessualità e di ammettere di aver avuto due storie importanti con due uomini, tra cui il collega Gabriele Rossi, è stato impegnato con altre donne dello spettacolo, come Manuela Arcuri, un presunto flirt con Serena Autieri e due relazioni con Eva Grimaldi. Le relazioni con queste donne sono presumibilmente finte come quella con la Cannavò, che quest’anno è una concorrente di Tale e Quale Show.

Gabriel Garko e la serenità ritrovata: “Ora sono single”

Garko poche settimane fa è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ammesso di essere sereno anche se non accompagnato, dato che attualmente è single ma non è in cerca di un nuovo fidanzato. Infatti la storia con Gabriele Rossi è volta al termine, anche se tra i due parrebbe rimanere un forte legame di amicizia. Inoltre l’attore ha ammesso la sua volontà di diventare padre, desiderio che ha da diverso tempo e che rimane là, ma non ha mai pensato al matrimonio, dato che questi tipi di pensieri nascono quando si incontra la persona giusta.