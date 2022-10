Patrizia Rossetti, che gaffe su Barbara d’Urso: “Sono certa sia così”

Barbara d’Urso e la gaffe della concorrente del Grande Fratello Vip: “Sono sicura”

In questo primo mese passato nella casa più spiata dagli italiani Patrizia Rossetti ha sempre dimostrato di non avere certo tanti peli sulla lingua. E già in due occasioni ha nominato la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque. Difatti la prima volta settimane fa parlando del più e del meno con Pamela Prati, e la seconda proprio in queste ultimissime ore. Il motivo? In pratica ieri sera la produzione del reality show hanno organizzato una festa per i concorrenti. E tra le tante canzoni passate è stata messa pure Wake Me Up di Avicii. A questo punto la concorrente dai capelli rossi ha subito esclamato di essere certa che questa sia la sigla di un noto programma, anche se ha difficoltà a capire quale:

“Questa canzone è di una famosa trasmissione, ma non mi viene in mente. Stare qui dentro mi ha fuso…”

E dopo averci riflettuto ha esclamato che questa dovrebbe essere la sigla del programma quotidiano condotto dalla d’Urso commettendo un clamoroso errore: “Sono sicura, è la sigla iniziale di Pomeriggio 5, ma come ho fatto ha scordarmelo?!” Purtroppo questa non è mai stata la sigla del programma pomeridiano di Canale 5.

Patrizia Rossetti commette un clamoroso errore sulla popolare conduttrice: social impazziti

Gli altri inquilini vip della casa più spiata dagli italiani, con espressione un po’ persa, hanno poi chiesto alla concorrente del Grande Fratello Vip se sia certa che Wake Me Up di Avicii sia davvero la sigla del programma quotidiano di Barbara d’Urso, che anche ieri è tornata a parlare del ‘caso Mark Caltagirone’: “Ma ne sei sicura? Davvero?”. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha risposto affermativamente: “Certo che sì…Come ho fatto a non capirlo…” Purtroppo per lei invece non è così, come segnalato da diversi utenti su twitter, i quali hanno ben sottolineato che questa è sì stata una sigla di un noto programma condotto dalla conduttrice, ma non certo Pomeriggio Cinque: “Patrizia è la sigla di Domenica Live…”

Patrizia è la sigla di Domenica Live 🤧🤧🤧🤧 #gfvip — Nico (@nico_lai93) October 19, 2022

Grande Fratello Vip, la concorrente confessa: “Devo ricordarmi certe cose”

Patrizia Rossetti ha poi concluso questo suo lungo intervento asserendo che certe cose dovrebbe ricordarsele perchè comunque la Televisione è il suo lavoro da sempre:

“No ragazzi per me è importante è il mio lavoro la Tv devo ricordarmi…”

E chissà se stasera Alfonso Signorini le farà notare di aver commesso invece una terribile gaffe sulla sua collega Barbara d’Urso. Ovviamente questo suo errore ha fatto molto sorridere i numerosi spettatori a casa sintonizzati su Mediaset Extra.