Pechino Express, concorrenti prossima edizione: Costantino pensa a grandi nomi

Martina Colombari ed il marito Billy Costacurta nel cast del reality di Costantino? L’indiscrezione

Il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica di gossip sull’ultimo numero del magazine Oggi ha colto la palla al balzo per dare delle succose anticipazioni sulla prossima edizione di Pechino Express, le cui registrazioni dovrebbe iniziare a breve. Cosa ha detto? Ha rivelato di essere venuto a conoscenza che nel cast pare ci sarà la coppia composta dall’attrice e suo marito, nonché popolare ex calciatore del Milan (e adesso noto commentatore sportivo su Sky):

“Possiamo anticiparvi che tra i concorrenti ci sarà la coppia formata dall’attrice Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta…”

Pechino Express prossima edizione, cast: Costantino Della Gherardesca ha chiamato l’ex giudice di Masterchef?

Alberto Dandolo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha anche rivelato che nella prossima edizione del reality show condotto da Costantino Della Gherardesca, oltre la coppia composta da Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta pare sia in lizza per entrare nel cast anche Joe Bastianich, che dapprima è stato giudice di Masterchef Italia e poi di Italia’s got talent e Family Food Fight: “Possiamo darvi anche quest’altra anticipazione…Tra i concorrenti della prossima edizione del reality show ci sarà anche Joe Bastianich…” Non è dato sapere con chi farà coppia quest’ultimo. Potrebbe essere sua moglie? O un caro amico e collega? Chissà, si segnala inoltre che diverse indiscrezioni hanno dato per sicuri concorrenti Alex Belli e Delia Duran. Tutti questi rumor verranno confermati o smentiti?

Costantino Della Gherardesca porterà i concorrenti della prossima edizione del reality nel Borneo? Il rumor

Il giornalista del settimanale Oggi ha poi concluso questo suo lungo intervento asserendo dapprima che le registrazioni della prossima edizione di Pechino Express dovrebbero iniziare a breve, e successivamente ha svelato che la location scelta dalla produzione dovrebbe essere il Borneo:

“La destinazione è tenuta ancora segreta dalla produzione ma ad Oggi risulta che i concorrenti dovranno attraversare il Borneo…”

In attesa della prossima avventura si fa presente che al momento sta andando in onda su Tv8 ogni martedì sera la scorsa edizione già trasmessa in prima Tv su Sky Uno.