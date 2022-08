Pechino Express prossima edizione: Alex Belli e Delia Duran nel cast?

Delia Duran ed Alex Belli nel cast del reality adventure? Le ultime indiscrezioni

Martedì 6 settembre andrà in onda per la prima volta in chiaro su Tv8 Pechino Express (edizione già trasmessa su Sky Uno mesi fa). Tuttavia pare che la produzione sia già al lavoro sulla prossima edizione. Ed in base alle indiscrezioni raccolte dalla fanpage instagram thepipol_tv potrebbe esserci la concreta possibilità di vedere in gara la coppia che tanto ha fatto discutere nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. I due parteciperebbero in coppia come ‘Ex gieffini’. Sarà vero? Chissà, intanto si ricorda che proprio l’attore ha rivelato settimane fa su twitter che avrebbe preso una pausa dalla Tv.

Anticipazioni Pechino Express: anche gli ex isolani nel cast della prossima edizione?

Successivamente la fanpage instagram thepipol_tv, dopo aver rivelato che pare ci siano possibilità che Alex Belli e Delia Duran, i quali sono sempre al centro del gossip, potrebbero partecipare alla prossima edizione del programma, ha anche colto la palla al balzo per rivelare nuove indiscrezioni sul cast. Difatti la suddetta fanpage è venuta a conoscenza che pare siano in lizza per partecipare al programma anche Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, la cui amicizia continua nonostante L’Isola dei Famosi sia finita da un pezzo. Oltre loro potrebbero esserci nel cast anche le popolari cantanti Paola e Chiara e le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Tutti questi rumor verranno confermati o smentiti? Pipol Tv ha rivelato che tutti hanno già sostenuto un provino:

“Provini che vanno, provini che nascono. Il nuovo cast di ‘Pechino Express’ sta prendendo forma per la prossima edizione condotta da Costantino della Gherardesca…”

Coppia di influencer nel cast della prossima edizione del reality adventure di Sky? Le indiscrezioni

La fanpage instagram thepipol_tv ha poi rivelato che nel cast della prossima edizione di Pechino Express condotta come sempre da Costantino Della Gherardesca ci potrebbero essere anche due influencer amatissimi dal pubblico giovane. Non è dato sapere però i loro nomi: “La coppia di influencer rappresenterà la generazione ‘Z’…” La suddetta fanpage ha comunque fatto sapere che ancora non c’è niente di certo: “Ma il tutto è work in progress…” Insomma se tutto venisse confermato il cast della prossima edizione del reality sarebbe davvero una bomba.