Pino Insegno approda su Rai2 con un nuovo show? C’è un’indiscrezione

Nuovo show su Rai Due per il popolare attore? L’ultimo retroscena

Il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha posto stavolta le sue attenzioni su Pino Insegno, che pare sia pronto per il suo ritorno in Tv. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal popolare giornalista sembra che all’attore verrà presto affidato uno show tutto suo sul secondo canale nazionale:

“Potrebbe essere questa la volta buona per vederlo protagonista di un one man show di prima serata, sulla seconda rete del Servizio pubblico…”

Insomma dopo un lungo silenzio sembra essere arrivato il momento per il suo ritorno in Tv.

Pino Insegno alla conduzione di un one man show su Rai Due? La clamorosa indiscrezione

Alberto Dandolo su Oggi, dopo aver rivelato in anteprima che l’attore e conduttore pare tonerà presto in Tv su Rai Due alla conduzione di un one man show, ha anche colto la palla al balzo per rivelare quando dovrebbe avvenire il tutto. Dandolo ha infatti confessato che il nuovo one man show condotto dall’attore di origini romane, che ha prestato la sua voce a tanti divi di Hollywood (è uno dei doppiatori più talentosi in Italia), sarà non prima di qualche mese, quindi con tutta probabilità se ne riparlerà ad anno nuovo: “Forse non tutti sanno che per l’attore e conduttore romano si riapriranno tra una manciata di mesi le porte di mamma Rai…”

Alberto Dandolo ricorda: “L’attore ha suscitato ultimamente diverse polemiche”

Il giornalista del settimanale Oggi ha poi concluso questo suo intervento ricordando che Pino Insegno è finito recentemente al centro delle polemiche per aver condotto un evento in piazza promosso da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni: “Ha suscitato molte polemiche…” E in effetti sui social ne sono state dette di ogni nei suoi confronti, tanto che è stato costretto ad intervenire sui giornali per difendersi: “Mi criticano? Sti ca**i! Giorgia donna perbene non è estremista…” L’uomo ha poi fatto una battuta, asserendo di essere stato criticato anche perchè da sempre è un grande tifoso della Lazio: “Mi attaccano anche perché sono della Lazio…”