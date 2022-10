Pio e Amedeo, che affondo da un famoso conduttore: “Non apprezzo Emigratis”

Emigratis, Alessandro Greco punta il dito contro i suoi colleghi: “Modo di fare Tv che non condivido”

Domani mattina tornerà il popolare conduttore su Rai Due alla conduzione della nuova edizione di Cook40. E proprio in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al portale Televisivo TvBlog.it per parlare di questo suo ritorno sul secondo canale nazionale, non facendo mistero di essere assai emozionato ed elettrizzato. Ad un certo punto il redattore del blog televisivo gli ha fatto notare che tempo fa su twitter ha espresso la sua opinione sul programma di Pio e Amedeo, difendendo la sua ‘pugliesità’. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, non ha fatto mistero di non apprezzare granché quel modo di fare intrattenimento televisivo: “È un certo modo di fare intrattenimento televisivo che non condivido e non apprezzo…”

Pio e Amedeo nel mirino del collega: “Non capisco perchè rappresentare il meridione in quel modo”

Successivamente Alessandro Greco, sempre in questa intervista rilasciata al portale televisivo TvBlog.it, ha anche dichiarato di non capire molto il programma Emigratis, anche perchè vedere rappresentato il meridione e la ‘pugliesità’ in quel modo non è proprio il massimo, anzi:

“Rappresentare il meridione e la pugliesità in quel modo non lo capisco, mi fa anche poco divertire…”

Il conduttore ha comunque tenuto a chiarire di non aver voluto attaccare i suoi colleghi, i quali sono stati presi in giro da Gianluca Vacchi nella scorsa puntata della loro trasmissione, ma di aver espresso solo una sua sensazione: “Intendiamoci, tutti noi che facciamo spettacolo siamo passibili di giudizi a favore o a sfavore, quindi è solo una sensazione personale…”

Alessandro Greco disponibile a condurre la prossima edizione di Miss Italia: “Non ho nessuna preclusione”

Il redattore di TvBlog.it ha poi fatto notare al popolare conduttore di Cook40 che girano insistenti voci di un ritorno di Miss Italia in Rai, più precisamente sul secondo canale nazionale: “Sarebbe in corso una trattativa…” E il presentatore ha dapprima dichiarato di essere assolutamente felice se l’evento tornerà sulla Tv di Stato, aggiungendo di essere ovviamente disponibile a condurre la kermesse, qualora arrivasse la proposta: “Non ho ricevuto nessun tipo di contatto, ma non avrei nessuna preclusione ovviamente. Sono disponibile…” Il presentatore ha poi precisato di non aspettarsi nulla: “Non c’è nessun obbligo…”