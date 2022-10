Pio e Amedeo beffati da un vip a Emigratis: “Finiti in mezzo ai maiali”

I due comici foggiani ‘fregati’ da Gianluca Vacchi: la vacanza da sogno diventa un incubo

Dopo anni e anni di gag e scherzi questa volta a restare fregati sono Pio e Amedeo. Nel corso della terza puntata di Emigratis la coppia di comici foggiani è volata negli Stati Uniti a mettere a ferro e fuoco il paese a stelle e strisce. Dopo aver incastrato come al solito tantissimi vip i due ex inviati de Le Iene sono diventati a loro volta vittima di Gianluca Vacchi, il “papà” come lo definiscono loro. Dopo aver fatto visita al celebre imprenditore famoso in tutto il mondo, Vacchi ha promesso a Pio e Amedeo nei consueti panni di Bufalone e Messicano, una vacanza da sogno in una isola piena zeppa di donne. Ma ben presto la promessa si trasforma in una specie di truffa, visto che l’isola raggiunta con aereo privato pagato dall’industriale è Pig Island, la celebre isola abitata dai maiali: “Guarda dove siamo finiti in mezzo ai maiali, Gianluca è un bas***do” – inveiscono gli artisti – .

Pio e Amedeo e la vendetta sull’isola: “Ora facciamo la porchetta”

Una volta che si sono resi conti della fregatura Pio e Amedeo hanno provato inutilmente ad ambientarsi a Pig Island, isola situata nelle Bahamas in cui invece di trovare un’oceano di donne come desiderato si sono ritrovati a fare i conti con la compagnia di alcuni simpatici maialini. Per vendetta nei confronti di Gianluca Vacchi gli uragani foggiani hanno provato a portare via un maiale presente tra i tanti: “Ora con questo ci facciamo la porchetta” ha minacciato Amedeo nei panni di Messicano – . Ovviamente i due sono stati immediatamente bloccati dalle autorità.

La fuga con l’animale: “Vogliamo crescerti”

Nella loro travolgente comparsata a Pig Island Bufalone e Messicano hanno provato a giustificare la loro fuga con il maialino in braccio svelando di voler prendersi cura dell’animale: “Questo è per crescerti, alla fine diventi mortadella” le parole della coppia di foggiani che non hanno fatto più di tanti metri prima di essere braccati dalle autorità – . Dopo aver preso di mira Barbara D’Urso nelle scorse ore Pio e Amedeo sono tornati travolgenti su Canale Cinque.