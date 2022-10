Pio e Amedeo, critiche feroci per Emigratis: “Che snobbismo” lamenta un fan

Il programma di Pio e Amedeo sotto attacco: un fan prende le loro difese

L’uragano foggiano è pronto a soffiare su Canale Cinque con la seconda puntata di Emigratis. La coppia comica formata dagli irriverenti Pio e Amedeo stasera riporterà sulle reti Mediaset Emigratis, visto che andrà in onda la seconda puntata del programma. I due artisti lanciati da Le Iene però sono finiti sul banco degli imputati per i contenuti portati nell’irriverente format, fin dal suo sbarco sul piccolo schermo un programma che va a rompere gli schemi, cosa che oggi non si vede praticamente più in televisione. Mai cattivi e sempre con una bontà di sottofondo che in pochissimi riescono a cogliere, un lettore è intervenuto sulle pagine del settimanale Nuovo, facendo una domanda a Maurizio Costanzo.

Pio e Amedeo rappresentano una fetta della società, come mai tanto snobbismo? Perchè criticarli?

risposta del giornalista che non si è fatta attendere.

Il conduttore sui protagonisti di Emigratis: “Rappresentano un certo tipo di italiano in maniera grottesca”

Maurizio Costanzo ha dimostrato di essere più o meno dello stesso avviso del lettore di Nuovo, dimostrando di comprendere l’ironia portata in tv da Pio e Amedeo, che con la prima puntata di Emigratis hanno fatto segnare ascolti importanti. “Io sono d’accordo con lei nel suo apprezzamento per i due comici. Rappresentano in maniera grottesca un certo tipo di italiano. Come dico sempre, la televisione ci offre un numero indefinito di canali, si può sempre guardare altro” – è il consiglio spassionato del marito di Maria De Filippi a chi storce il naso davanti ad Emigratis – .

Pio e Amedeo, il giornalista ammette: “Non possiamo piacere a tutti”

Fin dal momento della loro esplosione Pio e Amedeo hanno da subito diviso il pubblico. La coppia di comici foggiani o piace o non piace, non ci sono grandi vie di mezzo. E Maurizio Costanzo, dall’alto della sua esperienza, ha spiegato su Nuovo come i gusti siano personali: “Non si può piacere a tutti, il pubblico è vario e i gusti pure. Ogni artista o programma ha i suoi spettatori”. Discorso che non fa una piega. Ed Emigratis non fa di certo eccezione, anzi.