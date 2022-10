Pio e Amedeo senza freni: “Non ce ne frega niente”, con chi ce l’hanno

I due artisti ammettono: “Politically correct? Non ce ne frega niente”

Dopo il successo della prima puntata Pio e Amedeo sono proiettati al bis con Emigratis. Mercoledì la coppia tornerà in prima serata su Canale Cinque con la seconda puntata dello stravagante programma, che ha visto i due comici foggiani combinare danni tra Dubai e Parigi, scroccando a più non posso a tantissimi vip, da Mahmood alla stilista Elisabetta Franchi, passando per Flavio Briatore. Parlando a Visto i due uragani pugliesi sono tornati a parlare della questione politically correct, loro che sono ormai tra i pochi rimasti a infrangere un muro al quale ormai in troppi si aggrappano:

A noi non ce ne frega niente del politicamente corretto, proprio niente. E’ un concetto di pochi, in realtà la pancia della società vuole vedere questo. Tutte queste restrizioni che si stanno dando alla comunicazione sono un’invenzione di pochi

le parole di Pio e Amedeo al giornale.

Pio e Amedeo in coro: “E’ tutto davvero surreale”

I due artisti foggiani hanno poi insistito ancora battendo il chiodo sul tema del politicamente corretto. Pio e Amedeo, nelle dichiarazioni riprese da Visto, hanno spiegato come ormai grazie a questo trend anche alcuni grandi classici del quotidiano siano ormai a rischio abolizione: “Oggi sarebbe attaccabile anche una battuta sui carabinieri. Perché partirebbe la discussione sull’identità di genere del carabiniere. E’ tutto davvero surreale”. Per questo, ora più che mai, i due mattatori pugliesi rappresentano una boccata d’ossigeno per tutti coloro vogliosi di leggerezza ai massimi livelli.

Emigratis convince: i primi ascolti ostacolati solo dalla controprogrammazione

La prima puntata di Emigratis ha raccolto risultati superiori ai 2 milioni (per la precisione il format comico ha registrato un netto di 2.547.000 telespettatori, share 16,94%). Un buon risultato, se si considera che il programma era al suo debutto assoluto su Canale Cinque e in particolar modo se si considera il colosso con il quale Rai1 ha risposto alla proposta di Mediaset: Il Commissario Montalbano. Da vent’anno una macchina da guerra, la puntata speciale La forma dell’acqua ha incollato davanti al video 3.130.000 telespettatori, con uno share al 18,28%. Dunque per i due artisti foggiani, che hanno scosso il pubblico con una ipotesi decisamente surreale, i risultati sono da considerare più che positivi.