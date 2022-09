Pio e Amedeo shock prima di Emigratis 2022: “Se uno dei due morisse…”

I due comici foggiani tornano con Emigratis e fanno una rivelazione sorprendente sul futuro

Finalmente l’attesa è ormai agli sgoccioli. A distanza di oltre quattro anni Pio e Amedeo riprendono in mano il biglietto aereo per girare a scrocco il mondo con il loro Emigratis. Lo stravagante programma farà capolinea su Canale Cinque a partire dal prossimo mercoledì 28 settembre. Nel corso di una chiacchierata a Il Messaggero la coppia comica di foggiani ha regalato ai telespettatori qualche anticipazione sul format, proiettando lo sguardo anche al futuro, visto che nei prossimi mesi Pio D’Antini e Amedeo Grieco torneranno sul set per girare il loro prossimo film dopo Belli ciao, uscito nelle sale a inizio 2021.

Fare dei progetti separati? La cosa incredibile sarebbe se lui morisse prima di un nuovo progetto: sogno sempre di cominciare lo spettacolo con un minuto di raccoglimento

ha scherzato Amedeo ironizzando sul politically correct.

Pio e Amedeo annunciano: “Ci siamo sbaciucchiati una star”

Avevano promesso a tutti che Emigratis non sarebbe tornato mai più, rivelando più volte la loro ferrea intenzione. Il Covid, poi, ha cambiato le carte in tavola di tutti e Pio e Amedeo si sono fatti travolgere dalla nostalgia dei viaggi, rigorosamente a scrocco come solo loro sanno fare. Parlando a Il Messaggero i due artisti pugliesi hanno regalato alcune anticipazioni su Emigratis, svelando qualche incontro decisamente sorprendente: “Brooke Logan di Beautiful ce la siamo sbaciucchiata tutta, non riuscivamo a separare la realtà dalla finzione e adesso saremo sul set di Beautiful” – hanno rivelato i due mattacchioni scoprendo le carte sulla presenza della star americana- .

I protagonisti di Emigratis ammettono: “Non sappiamo come identificare il programma”

Se è difficile per loro, figuriamoci per noi. Nel corso di una recente intervista Pio e Amedeo hanno confessato la difficoltà nel trovare una giusta categoria al loro programma, pronto al grande salto su Canale Cinque dove certamente incolleranno davanti al piccolo schermo una larga fetta di italiani: “Non sappiamo proprio come identificare il nostro Emigratis. E’ una serie? Un docu reality? Diventa difficile”. Quello che è certo è che a partire dal prossimo mercoledì ne vedremo delle belle.