Pio e Amedeo fanno perdere la pazienza a Sfera Ebbasta: “Mi avete rotto”

Il cantante finisce sotto le grinfie di Pio e Amedeo: il divertente siparietto a Emigratis

Pio e Amedeo colpiscono ancora. I due artisti foggiani hanno girato l’Europa nella seconda puntata di Emigratis, lo spassoso programma di Canale Cinque in cui hanno trovato come al solito tanti polli da spennare. Tra questo lo sfortunato Sfera Ebbasta, noto rapper che i due uragani pugliesi non hanno risparmiato in alcun senso. Pio e Amedeo si sono fiondati a uno dei concerti dell’artista, dove ovviamente senza alcuna riserva hanno scroccato di tutto a Sfera. Dopo aver offerto i prodotti della loro fittizia linea commerciale i comici sono passati all’attacco di Ebbasta, tentando di elemosinare tutto quello che era possibile. I foggiani a un certo punto hanno convinto il cantante a spogliarsi di un giubbotto dopo le forti pressioni. L’artista per evitare ulteriori insistenze cede l’abito, ormai scoraggiato, e poi una collana:

Mi avete rotto la m***ia, tenete

ha mollato sorridendo Sfera.

I due foggiani scatenati al concerto: cosa è accaduto

Pio e Amedeo si sono abbattuti sul teatro Bataclan, che ha ospitato il prestigioso concerto di Sfera Ebbasta, come due venti potentissimi. I due foggiani sono stati infatti ospitati dal cantante a Parigi, che ha dato loro la possibilità di assistere al noto evento. Senza il minimo riguardo e con la irriverenza che contraddistingue entrambi, Pio e Amedeo si sono lanciati nella vendita dei prodotti della loro linea commerciale, ovviamente in maniera abusiva. Sfera ha però accolto con sorrisi e grande entusiasmo gli eccessi della coppia di comici, come al solito scatenati.

Pio e Amedeo si spostano in una nuova capitale

Dopo aver messo a ferro e fuoco Parigi e rubando la scena al concerto di Sfera Ebbasta, i mattacchioni si sono spostati verso un’altra grande capitale europea, la incantevole Londra. I comici foggiani, che recentemente sono stati esaltati dal pubblico che ha capito quanto di buono si nasconda dietro Emigratis, nel corso della seconda puntata del programma trasmesso da Canale Cinque sono volati verso la capitale inglese con il solito intento di pubblicizzare la loro linea di accessori. Sempre, ovviamente, facendosi notare da tutti nei panni di Bufalone e Messicano.